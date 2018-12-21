大鬧牛排館恐嚇店家和記者 囂張男被限制住北部

2018年12月21日 14:27 中時 許素惠

30多歲的蔡佳倫多次大鬧牛排館、刺破路邊車輪，出言恐嚇店家、記者等，被雲林地方法院依恐嚇、毀損等6罪判刑1年，均得易科罰金，以1000元折算1日，唯恐他在雲林又鬧事，法官並限定他返回北部居住。

判恐書指出，被告蔡佳倫有3次前往虎尾鬧區的成功牛排館的恐嚇行為，分別為107年8月19日、9月8日和9月16日，第一次是是認為牛排店人員服務不周而大發脾氣，所以丟盤子、潑飲料，並向廖姓被害人說「我要讓你的店無法再經營下去」。

第二次是新聞報導後，蔡佳倫覺得是店家將影片放上網，又去店裡叫囂，向廖姓被害人及其母親說「恁爸真的沒把你整攤翻掉」等話語，第三次是蔡佳倫自己又跑去店裡，向廖姓被害人及其母親說「亂的你生意都不用做了，試看看」等語。

判決書表示，被告又於今年年9月25日其到若瑟醫院時，有一輛車停在身心殘障車位心生不滿，所以拿刀子刺破該車輛輪胎，新聞記者採訪被告時，被告對姚姓被害人說「她自己不長眼，要怪我喔，為了1顆破輪胎要告我，儘管來阿，我很怕啊，1顆輪胎算便宜她了」。

判決書說，被告對記者黃姓被害人不滿，認為報導讓其更引起注意，所以於10月1 日晚上大約10點開始，用自己的臉書帳號公開留言：「你真的要死全家」、「這個是東森的記者」等話語，並用通訊軟體在隔日凌晨撥打網路電話給黃姓被害人，在語音留言說「在你家門口」、「不是很強現在是怎樣、把你的地址給我、妳女兒的學校我查到了、幹你老雞掰、我如果今天不能把你處理掉了我就不姓蔡」等語恐嚇。

判決書指出，被告否認犯罪，歷次犯後開庭的態度也沒有很好，被告父親為其辯解指原住北部的被告因母親中風不良於行，所以帶母返雲林平房居住，並一起照顧外婆，讓母親可以方便復健跟走動，或許因照顧母親的壓力過大，才導致情緒一直累積引爆，但亦不能因此小題大作鬧的不可收拾。

為了降低被告再去打擾相關被害人的風險，合議庭法官要求被告返回北部住處居住，同時也命令不得對被害人有任何騷擾，一旦違反就會構成再次羈押事由。

(中時 )