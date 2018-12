「八爺」鄭嘉穎雙喜臨門 60億嫩妻公開寶寶性別

2018年12月21日 13:38 中時電子報 蔡曉婷

陳凱琳宣布懷的是男娃。(圖/翻攝自ghlchan IG)

以《步步驚心》中「八爺」一角走紅的49歲港星鄭嘉穎,3個月前閃婚迎娶小22歲、身家約60億的「港姐冠軍」陳凱琳,兩人上月趁感恩節報喜,宣布家中將有新成員,性別暫時保密。今(21日)陳凱琳在IG曬出寫有「帥」的寶寶衣,宣布肚裡懷的是個兒子,鄭嘉穎也逗趣貼出同一張照片說:「臭小子!我等你」。

今年27歲的陳凱琳和鄭嘉穎交往3年多,今年8月赴印尼峇里島飯店甜蜜完婚,兩人閃婚決定來的突然,第一時間便傳出雙喜臨門傳言,直到婚後3個月,鄭嘉穎才PO出和老婆相擁照,說:「感恩節,一個為了慶祝和感激我們所擁有的節日。在這個特別的日子裡,我和我太太想分享一份大禮物,就是我們家庭將會有一個小寶貝」,陳凱琳也同步說:「今年的感恩節特別要感恩的就是我們家庭將會添了一個小成員」。

上月陳凱琳受訪,坦言已經懷孕超過3個月,寶寶性別在聖誕節前會公開,今她說到做到,PO出網球拍和寫著「帥」的嬰兒衣服說:「Excited to meet little baby Kevin! I wonder if he’s going to love tennis as much as his daddy!(期待趕快遇見小寶貝凱文,好好奇他會不會跟他爸爸一樣超愛打網球)」,間接透露將迎接小王子,粉絲則開心道賀。

