「八爺」鄭嘉穎雙喜臨門 60億嫩妻公開寶寶性別

鄭嘉穎、陳凱琳先前閃婚。（圖／翻攝自ghlchan IG）

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中時電子報
陳凱琳宣布懷的是男娃。（圖／翻攝自ghlchan IG）

以《步步驚心》中「八爺」一角走紅的49歲港星鄭嘉穎，3個月前閃婚迎娶小22歲、身家約60億的「港姐冠軍」陳凱琳，兩人上月趁感恩節報喜，宣布家中將有新成員，性別暫時保密。今(21日)陳凱琳在IG曬出寫有「帥」的寶寶衣，宣布肚裡懷的是個兒子，鄭嘉穎也逗趣貼出同一張照片說：「臭小子！我等你」。

今年27歲的陳凱琳和鄭嘉穎交往3年多，今年8月赴印尼峇里島飯店甜蜜完婚，兩人閃婚決定來的突然，第一時間便傳出雙喜臨門傳言，直到婚後3個月，鄭嘉穎才PO出和老婆相擁照，說：「感恩節，一個為了慶祝和感激我們所擁有的節日。在這個特別的日子裡，我和我太太想分享一份大禮物，就是我們家庭將會有一個小寶貝」，陳凱琳也同步說：「今年的感恩節特別要感恩的就是我們家庭將會添了一個小成員」。

上月陳凱琳受訪，坦言已經懷孕超過3個月，寶寶性別在聖誕節前會公開，今她說到做到，PO出網球拍和寫著「帥」的嬰兒衣服說：「Excited to meet little baby Kevin! I wonder if he’s going to love tennis as much as his daddy!（期待趕快遇見小寶貝凱文，好好奇他會不會跟他爸爸一樣超愛打網球）」，間接透露將迎接小王子，粉絲則開心道賀。

(中時電子報)

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