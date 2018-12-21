騰訊北京新總部前傳火警 新浪員工協助撲滅

2018年12月21日 13:46 旺報 廖慧娟

新浪集團消防站協助救火。（取自新浪微博＠後廠村之花）

今天（21日）早上9點左右位於北京海淀區西北旺東路軟體園的北京太極傲天科技研發基地的騰訊集團北京總部新大樓，門口忽然冒煙，附近的新浪集團立刻出動消防站的員工前往協助，其後，北京消防隊據報趕到，迅速解除災情。

北京海淀消防支隊表示，冒黑煙的地方並不是騰訊大樓，是大樓外的一座公共廁所，初步判定起火地點是公廁內的紙簍，沒有明火，只是冒煙，並無人員傷亡。

據了解，騰訊大樓目前仍在裝修，預定2019年初啟用。這座大樓已不是第一次出現火災警報，2017年5月24日也曾起火燃燒，當時是大樓對面的新浪集團員工發現，幫忙報案並協助滅火。今天的事件也是新浪員工報案，微博CEO王高飛在其微博「來去之間」也忍不住呼籲：「快救火……風水是不是有問題，都著兩回了……」

隨後騰訊透過「騰訊新聞」官方闢謠：「騰訊新大廈木有起火！是俺們新大廈旁邊的公廁冒煙，火已經被美麗熱情的新浪員工撲滅！！！」還調侃了一下也在附近的百度，「@百度新聞 ，你不幫忙滅火，竟然忙著發新聞，哼，可能不會再有愛了！」也反駁王高飛的風水說法：「你說俺們新大廈風水不好，這是謠言，哼哼……」

(旺報 )