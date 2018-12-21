「脫韁野馬」的謝長廷 小英敢拔了他嗎？

2018年12月21日 13:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

蘇啟誠遺孀打臉「假新聞」 網轟謝長廷帶風向

駐大阪辦事處前處長蘇啟誠因為日本關西燕子颱風衍救災不力而自殺，政府部門將之定調於假新聞殺人，不過蘇的遺孀昨天發出聲明指出，蘇啟誠自殺並非受到假新聞壓力，而是「不想受到羞辱」。然而，就算是如此，總統蔡英文敢拔掉謝長廷的駐日代表的頭銜？明明早就是隻脫韁野馬，各種爭議都不符合外交官該有的行徑，問題是蔡英文敢動他？

今年9月4日燕子颱風襲日，導致日本大阪關西機場關閉，蘇啓誠疑似因為壓力輕生。外交部和謝長廷對日本關西機場事件檢討至今，始終認為是假新聞造成蘇啟誠自殺。不過，蘇啟誠遺孀昨出面駁斥部分政治人物恣意誤導，模糊事實真相，蘇並未在遺書中表示假新聞造成其壓力，而是上級要求寫檢討報告後，「不想受到羞辱」，以死明志。蘇妻希望「他們以後對職業外交官有一定的尊重」。

而蘇妻所指「的部分政治人物恣意誤導，模糊事實真相」，新科台北市議員羅智強在臉書指出罪魁禍首就是謝長廷。謝長廷自任駐日代表以來，爭議不斷。先是在燕子颱風襲日時，發臉書抨擊吳敦義，遭網友砲轟才道歉了事。甚至九合一大選的時候，違反外交官行政中立原則，公然回台到處輔選。據《蘋果日報》報導，在蘇啟誠生過世後，外交部早已瀰漫不滿情緒，有官員更表示，這些總統任命的「政治人物」，在外言行有如脫韁野馬，一舉一動都不受控制，「只有蔡英文才管得動！」

但是，現在的蔡英文管的動謝長廷嗎？怕是可能還要依靠謝系來保住她2020總統大選的參選資格。據《信傳媒》報導，過去幾年來，謝長廷已表明，謝系都交給蔡英文運用，其幕僚也到黨中央、行政院、北市府等，其中現正參選民進黨黨主席的行政院秘書長卓榮泰過去就被歸類為謝系。

民進黨在2018年九合一選舉遭遇歷史性的挫敗後，黨內逼宮蔡英文的壓力排山倒海而來，為了求生，蔡英文顯然已決定擴大總統職權。在蔡英文積極攬權，及謝系龍頭謝長廷都已服膺蔡英文的大情勢之下，蔡英文真敢拔掉謝長廷的駐日代表頭銜？或許只能感嘆，在權力面前，人命哪算的了什麼！

(中時電子報)