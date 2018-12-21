豐原醫院求醫病平安 耶誕樹竟然掛這個

豐原醫院護理之家醫護人員特別製作「乖乖耶誕樹」，並寫上平安、健康等話語，祝福阿公、阿嬤。（王文吉攝）

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豐原醫院急診室佈置比人還高的耶誕樹，掛滿綠乖乖，期盼設備、儀器一路綠燈，都能乖乖運作。（王文吉攝）
豐原醫院護理之家為醫護人員與阿公、阿嬤們戴上「乖乖耶誕帽」，祈願來年工作平順，美為長者平安健康。（王文吉攝）

歡樂耶誕節將屆，衛福部豐原醫院吹起「乖乖風」，急診室及護理之家特別佈置「綠乖乖耶誕樹」，祝福病患「乖乖平安」，也讓住民阿公、阿嬤感受濃濃的西洋節慶氣氛。醫護人員更利用綠乖乖零食，製作「乖乖耶誕帽」，並寫上祝福話語，種下來年的幸福祈願。

「乖乖風」吹到豐原醫院急診室，醫護人員特別製作「綠乖乖」耶誕樹，比人還高的耶誕樹，掛滿綠乖乖，期盼設備、儀器一路綠燈，都能乖乖運作，也希望病患平安，甚至有人俏皮寫下「主任不要招病人喲！」

急診室主任林技政說，許多病患因身體不適或受傷就醫，我們沒辦法阻止意外發生，希望藉由「乖乖」耶誕樹，讓病患就醫能夠得到適切治療，醫護人員也能平順地進行醫療處置。

為傳遞溫暖與關懷，護理之家特別結合仁德醫專學生，利用綠乖乖零食裝飾成「乖乖耶誕樹」，並寫上平安、健康等祝福話語，讓阿公、阿嬤一同感受濃濃的西洋節慶氣氛。

護理之家護理長酆玲玲表示，機構平時會依節慶舉辦活動，今年首度使用乖乖零食製作耶誕樹，特別委託有佈置會場經驗的志工協助，利用氣球鋪成耶誕樹底座，再運用海報紙黏上一包一包的乖乖零食，形成「乖乖耶誕樹」。

仁德醫專學生更在耶誕帽黏上乖乖零食，製作10餘頂別出心裁的「乖乖帽」，並寫上「壽與天齊、壽比南山、永保安康」祝福話語，一一戴在阿公、阿嬤的頭上，祈願每位長者平平安安，讓護理之家充滿濃濃的歡樂耶誕氛圍。

(中時 )

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