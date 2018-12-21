中華男足新教頭 可能就是他了！

前中華男足助理教練蘭卡斯特參與總教練遴選，據傳為接掌兵符的第一順位。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

中華足協19日召開選訓委員會，遴選決定男足國家隊總教練的前三順位，待下周送往國訓中心及體育署核定。體育署20日則在例行記者會透露前三順位，依序為英籍前助理教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）、本土的王家中與混血國腳殷亞吉的啟蒙教練布里托（Michel Brito），也就是若無意外，蘭卡斯特可望與台灣再續前緣。

足協方面，在選訓委員決定前三順位後，足協基於尊重體育署與所有參與遴選的教練，已公告表示不會公布順位。如今對於體育署透露的訊息，足協也保持原本態度，祕書長方靖仁表示：「每一位來參與遴聘的教練都很優秀，我們非常感謝，最後結果足協仍會以公告與記者會的方式，來向大家報告。」

倘若體育署透露的消息屬實，蘭卡斯特以其分析比賽的專業與帶出英格蘭新星桑喬的本領，且與中華隊有愉快合作經驗，取得第一順位不令人意外，倒是資歷豐富的前「美國隊長」杜利沒有擠入前三，跌破外界眼鏡。

據了解，杜利過去4年執教菲律賓國家隊，用了8個守門員教練與6個助理教練，最後兩年甚至沒有助教，使得選訓委員卻步。畢竟這次遴選國家隊教頭，選訓委員咸認除了要能帶隊踢出佳績，更期盼倘若是外籍主帥，能將其本事傳授給本土助教，幫助培養出新一代的本土教練，才是目前台灣需要的人選。

足協與前三順位候選人進行會談後，下周會將最終人選的聘用協議書送國訓中心，通過後送至體育署，再於訓輔會議討論其過去的帶隊成績、專業能力、特殊貢獻，即可正式敲定新的國家隊教頭。

蘭卡斯特也是這次足協遴選中，唯一親自飛來台灣應徵的外籍教練，結果回程班機還因原訂的英國機場有雄蜂盤旋，被迫多花500美元更改班機。如果最後如願接掌兵符，這次自費買機票來台一趟，也算花得值了！

(中時電子報)

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