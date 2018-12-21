拒絕寬鬆教育！ 國教聯盟籲檢討12年國教入學制度

2018年12月21日 14:30 旺報 簡立欣

「要讓孩子成為國寶，而不是媽寶！」國教行動聯盟21日召開記者會表示，從九合一選舉結果，可以看到人民強烈盼望拚經濟、改善生活，但是想要提升台灣競爭力，教育不能再「寬鬆、快樂」下去；國教盟建議重新檢討12年國教入學制度，讓國高中學子感受到適度壓力，重建「一分耕耘、一分收穫」的普世價值。

國教盟理事長王立昇指出，此次選舉民進黨在全國都受挫，教育政策及競爭力占很大關鍵。比對國教盟選前調查六都市長候選人教育政見的結果，主張「減輕壓力、快樂學習」的六都五位民進黨籍市長候選人姚文智、蘇貞昌、林佳龍、黃偉哲、陳其邁，只有黃偉哲當選，也就是人民不為寬鬆教育政策買單。

國教盟監事長陳鐵虎表示，快樂學習等於放牛吃草，等於沒有競爭力，「少子化時代來臨，我們希望每個孩子都要成為國寶，而不是媽寶，而適性與競爭力是當前教育的主軸，這就必須重建『一分耕耘、一分收穫』的普世價值。」

台南家長吳忠儒特地北上說明台南入學制度的問題。吳忠儒兩個兒子分別讀國一和國三，而台南區會考只分三級造成同分人數爆多，最慘的是中間的B級，以今年會考社會科來說，答對23到54題都算B；之後的同分比序也相當不公平。此外台南區還將體適能列為單項比序條件，其金牌標準PR85是100人裡面贏過85人，甚至比警察特考還難。

國教盟總結，此次柯文哲、侯友宜、鄭文燦、韓國瑜等市長當選人都認為要有公平公正的評量，韓國瑜更進一步主張高雄區12年國教入學制度比照基北區及宜蘭區，在第一階段就採七級分比序。國教盟籲請新市長上任後，立即檢討12年國教入學制度，建議基北區、桃園區增加同分群組志願數，從現行5或3個志願一群組增加為10個志願一群組；桃園區、台中區、高雄區將超額比序會考分數直接採七級分計算，並納入寫作測驗成績，不要先比三等第再比四標示；台南區先將「會考加註標示」的比序拉到體適能之前，並考慮新增積點制，同時適度降低體適能比序門檻，並兼顧先天缺陷考生。

國教盟表示，新民意對競爭力及公平公正的殷切盼望，更應據此調整12年國教入學制度，不要讓機會主義者得以不勞而獲，國小孩子可以快樂學習、適性探索，但是國高中學子就要有適度壓力適性學習，才能提升競爭力。

(旺報 )