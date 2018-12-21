小小發明家研發殺菌鉛筆盒 奪國際賽銀牌

2018年12月21日 14:29 中時 張穎齊

基隆市暖西國小學生洪瑋旋、邱渝媗、林詩芸所研發的「殺菌鉛筆盒」，既環保又很有創意，於「2018第6屆香港國際學生發明展」中拿下銀牌。（張穎齊翻攝）

基隆市暖西國小學生洪瑋旋、邱渝媗、林詩芸，小小年紀卻有不凡的創意，結合鉛筆盒設計，並利用紫外燈光線，針對鉛筆盒內的物品進行20秒的殺菌，這件「殺菌鉛筆盒」創意作品深受評審青睞，在參加「2018第6屆香港國際學生發明展」中拿下了銀牌，讓國際見識到台灣小學生深厚的發明潛力。

2018第6屆香港國際學生發明展在香港仁濟醫院林百欣中學活動中心舉行，總計吸引了10個國家、73所學校、431件作品參賽，基隆市暖西國小則有「殺菌鉛筆盒」、「智慧盆栽」及「交通指揮棒」3件作品參賽獲獎。

暖西國小3件獲獎作品中，以學生洪瑋旋、邱渝媗、林詩芸研發的「殺菌鉛筆盒」最為出色，勇奪銀牌獎、印尼國家特別獎及馬來西亞特別獎；「智慧盆栽」則由學生林吟榛、林育德、陳育祥研發，榮獲銅牌獎、馬來西亞特別獎及國際創意獎；「交通指揮棒」由學生吳翊廷、呂理弘、林育杰研發，獲得優異獎及澳門特別獎。

暖西國小「創意發明社」指導老師陳國基指出，「殺菌鉛筆盒」是結合鉛筆盒設計，針對使用後的環保餐具，包括筷子、刀、叉、牙刷、刷子等，這些使用方便但消毒不易的物品，作進一步的清潔工作，利用365 nm的紫外燈光線，對使用後的物品進行20秒殺菌，讓物件再次使用時，永保清潔的狀態，確保孩童的飲食健康。

暖西國小校長趙蕙芬表示，這次參加發明展是暖西國小第1次走出台灣、走向國際競賽舞台，由9位「創意發明社」同學代表赴香港參賽，發揮團隊精神，並展現了平日研創及英文學習成果，抱回1銀1銅4特別獎及優異獎、國際創意獎的殊榮，讓全校師生都感到相當欣慰。

(中時 )