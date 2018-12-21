小小發明家研發殺菌鉛筆盒 奪國際賽銀牌

基隆市暖西國小學生在參加「2018第6屆香港國際學生發明展」中，以創意作品「殺菌鉛筆盒」拿下銀牌，由邱渝媗同學（左二）代表受獎。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
基隆市暖西國小學生洪瑋旋、邱渝媗、林詩芸所研發的「殺菌鉛筆盒」，既環保又很有創意，於「2018第6屆香港國際學生發明展」中拿下銀牌。（張穎齊翻攝）

基隆市暖西國小學生洪瑋旋、邱渝媗、林詩芸，小小年紀卻有不凡的創意，結合鉛筆盒設計，並利用紫外燈光線，針對鉛筆盒內的物品進行20秒的殺菌，這件「殺菌鉛筆盒」創意作品深受評審青睞，在參加「2018第6屆香港國際學生發明展」中拿下了銀牌，讓國際見識到台灣小學生深厚的發明潛力。

2018第6屆香港國際學生發明展在香港仁濟醫院林百欣中學活動中心舉行，總計吸引了10個國家、73所學校、431件作品參賽，基隆市暖西國小則有「殺菌鉛筆盒」、「智慧盆栽」及「交通指揮棒」3件作品參賽獲獎。

暖西國小3件獲獎作品中，以學生洪瑋旋、邱渝媗、林詩芸研發的「殺菌鉛筆盒」最為出色，勇奪銀牌獎、印尼國家特別獎及馬來西亞特別獎；「智慧盆栽」則由學生林吟榛、林育德、陳育祥研發，榮獲銅牌獎、馬來西亞特別獎及國際創意獎；「交通指揮棒」由學生吳翊廷、呂理弘、林育杰研發，獲得優異獎及澳門特別獎。

暖西國小「創意發明社」指導老師陳國基指出，「殺菌鉛筆盒」是結合鉛筆盒設計，針對使用後的環保餐具，包括筷子、刀、叉、牙刷、刷子等，這些使用方便但消毒不易的物品，作進一步的清潔工作，利用365 nm的紫外燈光線，對使用後的物品進行20秒殺菌，讓物件再次使用時，永保清潔的狀態，確保孩童的飲食健康。

暖西國小校長趙蕙芬表示，這次參加發明展是暖西國小第1次走出台灣、走向國際競賽舞台，由9位「創意發明社」同學代表赴香港參賽，發揮團隊精神，並展現了平日研創及英文學習成果，抱回1銀1銅4特別獎及優異獎、國際創意獎的殊榮，讓全校師生都感到相當欣慰。

(中時 )

國際太陽能車競賽 二信高中包辦… 梅門銀髮俱樂部 免費教授平甩功

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。