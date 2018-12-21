參選後首度與柯P同台 陳思宇：24日後投入拜票

2018年12月21日 14:21 中時 張潼

北市觀傳局長陳思宇宣布參選後，今天首次在一般公開活動上，與台北市長柯文哲同台，但由於近日來陳思宇不像對手何志偉、陳炳甫安排掃街拜票，反而都沒有公開行程，外界格外關注她什麼時候要開始真正的競選活動？陳受訪時表示，交接流程到24日結束，立刻就會在地方上、市場上和大家見面。

陳思宇宣布投入士林、大同區立委補選後，一開始也安排拜票、出席活動等行程，但因暗諷對手「連勝文們」，又被質疑用局長身份、公務資源打選戰，在在引發爭議，隨後公開行程銳減，1周來幾乎每天都沒有選舉行程，僅昨天以局長身份出席了一場「國旅擴大補助政策 美意變相處罰」記者會，替台北市觀光旅宿業者發聲。

陳思宇今難得與柯文哲同台出席「2018第39屆台北國際音響暨藝術大展」，會後她受訪時被問到何時要開始拜票？陳思宇說，地方媽媽也很常問她哪時候要到市場拜票，事實上，交接流程到24日結束後，就會立刻在地方上跟大家見面，希望大家屆時多多支持、鼓勵。

她強調，自己不是為了「避風頭」而減少行程，而是希望先把交接工作完成、有始有終，這都是按照相關流程辦理。

至於姑姑、民進黨籍不分區立委陳靜敏表態支持黨內的候選人何志偉，陳思宇也說，台灣一直都是多元社會，同一家可能爸媽、小孩的政黨支持不一樣，有不同的價值，這很正常。

(中時 )