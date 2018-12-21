盯上華興育幼院 網流傳笑話諷刺黨產會吃相難看

2018年12月21日 14:10 中時電子報 邱珮畇

臉書粉絲頁「我得了一種不刻薄會死的病」跟許多網友在臉書上分享一個網路笑話諷刺黨產會。(我得了一種不刻薄會死的病)

黨產會近日盯上華興育幼院，認定其為婦聯會隨附組織，因此是「國民黨附隨組織的附隨組織」。對於黨產會抄家抄到育幼院的做法，網路流傳三句笑話，諷刺黨產會吃相難看。

黨產會抄家抄到孤兒院也不放過，網路痛罵沒人性。臉書粉絲頁「我得了一種不刻薄會死的病」跟許多網友在臉書上分享一個網路笑話諷刺黨產會。此笑話為「在宋朝，官員覬覦你的財產，就說皇帝喜歡你家花園裡的石頭；在明朝，官員覬覦你的財產，就說你家地下有礦；在現代，官員覬覦你的財產，就說你家是國民黨附隨組織。」

在宋朝，宋徽宗喜好奇石，因此還弄出「花石綱」的名目，「花石綱」本意指的是運送奇花異石的船。「花石綱」在中國歷史上赫赫有名、在北宋帝國的敗亡中起到重要作用。後世戲稱宋徽宗「不愛江山愛石頭」。

據《維基百科》，由於花石船隊所過之處，當地的百姓，要供應錢穀和民役；有的地方甚至為了讓船隊通過，拆毀橋樑，鑿壞城郭，因此往往讓江南百姓苦不堪言。《宋史》有記載花石綱之役：「流毒州縣者達20年」。

當時北宋大臣朱勔假借為皇帝蒐羅奇石的名義，只要得知誰家裡有塊稍能賞玩的石塊或木頭，立馬派士兵闖入，用皇家的封條做標記，若石頭或封條稍有破損，被劫掠者就會被安上「大不恭」的罪名。等到一批「花石綱」起運時，便直接拆牆毀屋運走。遇到這種事情的家庭，中等人家，家庭破產；下等人家，甚至要賣兒賣女苟活。

在明朝時，明神宗（萬曆帝)愛財如命，與民爭利的賦稅措施稱為「礦稅之弊」，後世稱為明代一大惡政。據《維基百科》，明代大臣張居正一死，萬曆開始親政，為了增加內庫的內帑和稅收，派出多位宦官向各地徵收礦稅銀。徵稅足跡幾乎遍布中國各地，雖統名為礦稅，實際遠不限於礦業，兩淮有鹽監，廣東有珠監，搞得民不聊生。

(中時電子報)