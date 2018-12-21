川普神祕行程曝光 自豪成功關鍵是這...

2018年12月21日 14:10 中時電子報 陳舒秦

外國媒體報導，川普總統的一天神祕行程，發現日理萬機的他一天只睡三、四小時，不吃早餐，還有他獨有的特殊獨處時間。

據報導，川普每天早上5時30分起床，有時6時就開始打電話，不用喝咖啡醒腦。川普強調自己晚上只睡三至四小時，他曾形容這是他成功的關鍵。他問：「一個一天睡12至14小時的人，要怎麼跟睡三至四小時的人競爭？」不過醫生表示川普可能嚴重睡眠不足，健康專家通常建議一天睡七至八小時。

川普不太吃早餐，如果要吃，他的最愛是五分熟培根跟九分熟雞蛋。川普2016年曾表示：「我吃午餐，但吃得最豐盛的是晚餐。」川普早上通常會一邊發推文一邊看福斯新聞，11時開始工作。每天早上會有成堆的當日報紙被送進共和黨全國委員會的「戰情室」。據報有三名幕僚早上6時便開始工作，他們會監看電視、報紙和網路媒體，每30分鐘就向白宮通報一次。

另外，川普每天都有不一樣的活動和會議，據了解川普曾抱怨他沒時間思考事情，所以特地空出「行政時間」，時間45分鐘到兩小時不等。這段時間不會有官方會議或會晤。

中午他經常在白宮用餐，最愛的晚餐包括全熟牛排、肉餅和健怡可樂。特別的是，川普吃甜點的派時，會用兩根冰淇淋湯匙，其他人通常只會用一根湯匙。周末時，川普經常到25哩外的維州俱樂部打高爾夫。長假期時，第一家庭常會前去佛州的海湖莊園(Mar-a-Lago)度假。

(中時電子報)