川普神祕行程曝光 自豪成功關鍵是這...

川普總統的一天神祕行程，發現日理萬機的他一天只睡三、四小時，不吃早餐，還有他獨有的特殊獨處時間。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

外國媒體報導，川普總統的一天神祕行程，發現日理萬機的他一天只睡三、四小時，不吃早餐，還有他獨有的特殊獨處時間。

據報導，川普每天早上5時30分起床，有時6時就開始打電話，不用喝咖啡醒腦。川普強調自己晚上只睡三至四小時，他曾形容這是他成功的關鍵。他問：「一個一天睡12至14小時的人，要怎麼跟睡三至四小時的人競爭？」不過醫生表示川普可能嚴重睡眠不足，健康專家通常建議一天睡七至八小時。

川普不太吃早餐，如果要吃，他的最愛是五分熟培根跟九分熟雞蛋。川普2016年曾表示：「我吃午餐，但吃得最豐盛的是晚餐。」川普早上通常會一邊發推文一邊看福斯新聞，11時開始工作。每天早上會有成堆的當日報紙被送進共和黨全國委員會的「戰情室」。據報有三名幕僚早上6時便開始工作，他們會監看電視、報紙和網路媒體，每30分鐘就向白宮通報一次。

另外，川普每天都有不一樣的活動和會議，據了解川普曾抱怨他沒時間思考事情，所以特地空出「行政時間」，時間45分鐘到兩小時不等。這段時間不會有官方會議或會晤。

中午他經常在白宮用餐，最愛的晚餐包括全熟牛排、肉餅和健怡可樂。特別的是，川普吃甜點的派時，會用兩根冰淇淋湯匙，其他人通常只會用一根湯匙。周末時，川普經常到25哩外的維州俱樂部打高爾夫。長假期時，第一家庭常會前去佛州的海湖莊園(Mar-a-Lago)度假。

(中時電子報)

捷克煤礦場沼氣爆炸 至少5死10傷 誰是陸駭客跳板？兩大全球名企業…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。