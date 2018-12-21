影》2天前只會「喔嗨唷」王柏融日文驚人大躍進

2018年12月21日 14:24 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

王柏融加盟火腿記者會

王柏融在前天台灣的記者會上坦言日文只會講「喔嗨唷（早安）」，不過今天（21日）隨即大躍進，使用日文向參與北海道加盟儀式的日本媒體用自我介紹，說完，臉上還露出靦腆笑容。

面對日本媒體，王柏融首先以日文自我介紹：「大家好，我是王柏融，請大家多多指教。」他也不忘感謝火腿球團以高規格待遇讓他加入這個大家庭，「我會盡我所能為球隊拚戰，打出更好的成績，終於來到北海道，我很興奮也很期待，終於可以在這裡好好享受比賽。」

被問及對於火腿印象最深刻的球員，王柏融答道：「我對近藤健介印象很深刻，我們在21U比賽有交流過，他當時是日本隊第4棒。」

王柏融在中職獲得不少個人獎項，且又連2年將打擊率維持在4成以上，對於自己在日職的目標，他務實表示：「在日本跟台灣的心態一樣，身體健康最重要，健康才能穩定出賽挑戰更多獎項。」

除了球場上的問題，日本媒體對於王柏融的喜好也相當感興趣，不但詢問他對北海道的第一印象，還想知道昨天晚餐吃了什麼，而大王也一一解答：「覺得北海道很冷，雪很多，台灣沒有這樣的天氣也不會有這麼多雪。昨天吃了簡單的日本料理，喜歡日本的拉麵和咖喱飯。」

對於即將面對日職挑戰，王柏融也信心滿滿道：「日本的投手水準接近大聯盟，以挑戰、面對的心情面對他們。即使一場比賽打不好，明天又是新的開始，要保持正面心態面對下一場比賽，以好的心態面對台灣以及日本的球迷。」

(中時電子報)