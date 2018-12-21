賴曉誼撲倒吳珝陽 《萬德浮史貝斯》上演高矮舔腳戀

2018年12月21日 14:37 旺報 廖慧娟

如果你心中有一個重大遺憾有一個地方可以彌補，歡迎光臨《萬德浮史貝斯》

高顏值男星吳珝陽，身高188公分，是演藝圈典型的「三高」男，卻在緯來電影台自製電影《萬德浮史貝斯》中，與身材豐腴、身高160公分的 賴曉誼配成歡喜冤家，2人身高懸殊，體型差異大，對戲效果卻意外「逗趣」。

敢於嘗試不同角色的吳珝陽，演什麼像什麼，之前主演BL網劇《離我遠一點》，與宋柏緯的同志戀情，讓他圈粉無數，男粉數直線上升。

在《萬德浮史貝斯》中，吳珝陽扮演出木訥不擅言詞的角色：「一拿到本，我就從記憶庫裡去找到學生時代會有一兩個這樣的同學，於是排戲時我就把口吃說話結巴加進去，導演也覺得很加分，認為個性跟角色有跳出來。」

此外，吳珝陽也拋開偶像包袱，以胸罩套頭、還要舔賴曉誼的腳，顛覆螢幕形象。他不以為意，還笑說：「我以為要5隻腳趾頭都塞進去嘴巴裡，視覺效果才能很強烈，後來導演說只要用舌頭舔就可以！」

童星出身的賴曉誼，已出道多年，15歲時獲得金鐘女配角獎。為了要獻出「玉腿」讓吳珝陽舔，賴曉誼則直呼：「賺到了」，並從開拍前半個月就努力保養雙腿，天天擦乳液去角質。她難為情的說：「我擔心吳珝陽吃虧，每天都勤保養我的腳，乳液、護膚品、去角質，加起來十幾種，就怕對不起我的『男朋友』。」

對於2人的多場親密互動戲，吳珝陽表示：「曉誼真委屈，她沒談過戀愛，又強勢主動的對一個男生做出親密的行為，當下我感受到她真的很緊張，嘗試在她強勢的表現中安撫著她的心情，我還不能透露我的不安與緊張，只要現場一退縮那感覺就不對了。」

至於兩人的吻戲，吳珝陽被賴曉誼整個狠狠的大啾，他笑說：「我是被動的，完全由賴曉誼主動大力的親，而且她親的一次比一次大力！」

賴曉誼則害羞地說：「導演要我餓虎撲羊，感覺就是肉跟肉碰在一起，我腦筋一片空白只想趕快完成這場戲，親完也不敢看吳珝陽，心情好複雜，現在回想還是會臉紅。」

《萬德浮史貝斯》將於1月1日元旦晚間9點全台首播。該片由余蒨蒨導演執導，與金鐘編劇李曉蘋、新銳編劇王建忠一起合作，新生代演員李博翔、陳敬宣、徐謀俊、蔡瀞瑢、傅顯皓、楊震、吳珝陽、賴曉誼等人領銜主演，另有江國賓與謝其文擔任要角。

該片描述網路上謠傳在南部一家名為「趣淘漫旅」飯店裡，有間可實現任何願望的房間「萬德浮史貝斯（Wonderful Space）」，只要能進去，就能見到最想見的人，一償宿願。

(旺報 )