花蓮》2019元旦戰機迎曙光暨升旗、健走 三合一活動受矚目

花蓮縣政府將推出2019元旦七星潭戰機迎曙光活動，去年F16戰機迎曙光讓人津津樂道。（賴姓讀者提供）

友善列印
中時

花蓮縣政府將推出「2019元旦七星潭戰機迎曙光暨升旗、健走」活動，未演先轟動，黑鷹直升機也將首度參與編隊飛行表演，可望為花蓮觀光產業在新的一年，揭開豐盈歡愉的序幕。

衛生局代理局長陳德惠指出，新城鄉沿線從七星賞星廣場至德燕定置漁場約3公里，沿線東擁太平洋、西抱中央山脈的遼闊視野，令人心礦神怡，因而，由花蓮縣衛生局與消防局合辦「2019元旦七星潭戰機迎曙光暨升旗健走活動」。

空軍第五作戰混合聯隊將出動F-16戰機，當天清晨6時36分，以「大雁隊形」編隊，沿著海岸由北向南低空飛過，並打開3次落地燈，向觀眾拜年，7分鐘後，再從花蓮機場跑道上空衝場。

空勤總隊也計畫安排黑鷹救護直升機，進行編隊的飛行表演，也有海上救援動作，黑鷹救護直升機首度參與「元旦戰機迎曙光」，除了讓民眾進一步認識黑鷹救護直升機的優異性外，也能為觀光盛會增添熱鬧喜氣。

除了戰機迎曙光、空勤總隊直升機列隊飛行外，當天上午還有國軍人型氣偶舞團表演、升旗典禮、暖身操等節目，上午8時開始健走。陳德惠指出，預計6千人參加的健走，將從七星潭賞星廣場出發，沿著七星潭自行車步道、德燕定置漁場折返，經七星潭海灘回到賞星廣場終點，期盼帶動鄉親運動風氣，為新的一年帶來健康與安和。

(中時 )

梅門銀髮俱樂部 免費教授平甩功 獨家》台大前校長陳維昭：呼籲政…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。