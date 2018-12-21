花蓮》2019元旦戰機迎曙光暨升旗、健走 三合一活動受矚目

2018年12月21日 15:32 中時 范振和

花蓮縣政府將推出「2019元旦七星潭戰機迎曙光暨升旗、健走」活動，未演先轟動，黑鷹直升機也將首度參與編隊飛行表演，可望為花蓮觀光產業在新的一年，揭開豐盈歡愉的序幕。

衛生局代理局長陳德惠指出，新城鄉沿線從七星賞星廣場至德燕定置漁場約3公里，沿線東擁太平洋、西抱中央山脈的遼闊視野，令人心礦神怡，因而，由花蓮縣衛生局與消防局合辦「2019元旦七星潭戰機迎曙光暨升旗健走活動」。

空軍第五作戰混合聯隊將出動F-16戰機，當天清晨6時36分，以「大雁隊形」編隊，沿著海岸由北向南低空飛過，並打開3次落地燈，向觀眾拜年，7分鐘後，再從花蓮機場跑道上空衝場。

空勤總隊也計畫安排黑鷹救護直升機，進行編隊的飛行表演，也有海上救援動作，黑鷹救護直升機首度參與「元旦戰機迎曙光」，除了讓民眾進一步認識黑鷹救護直升機的優異性外，也能為觀光盛會增添熱鬧喜氣。

除了戰機迎曙光、空勤總隊直升機列隊飛行外，當天上午還有國軍人型氣偶舞團表演、升旗典禮、暖身操等節目，上午8時開始健走。陳德惠指出，預計6千人參加的健走，將從七星潭賞星廣場出發，沿著七星潭自行車步道、德燕定置漁場折返，經七星潭海灘回到賞星廣場終點，期盼帶動鄉親運動風氣，為新的一年帶來健康與安和。

(中時 )