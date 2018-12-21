獨家》台大前校長陳維昭：呼籲政府做「對的事情」

2018年12月21日 14:49 旺報 簡立欣

教育部長葉俊榮多次對外表示，台大校長案獲得解決僅剩「一步之遙」，換言之，也就是遴委會補正程序，並配合召開實質會議，便可解決。對此台大前校長、台大校長遴選委員會召集人陳維昭21日表示，這要看教育部有沒有決心，對的事情就要去做，早一點讓台大恢復正常，也可以早一點讓社會恢復正常。

為解決台大校長遴選爭議，台大及台大校長當選人提出2件訴願案，19日分別召開兩場言詞辯論，據了解，雙方仍沒有交集，台大並表示一切遵照程序，等訴願決定後再表示意見。行政院訴願審議委員會表示，將在法定期限前做出決定。

記者21日中午在北市濟南路一段附近巧遇台大前校長、台大校長遴選委員會召集人陳維昭，上前詢問其對台大校長案目前進展的看法，陳維昭表示，「這要看他們（教育部）有沒有魄力，看他們有沒有決心，對的事情就要去做，早一點讓台大恢復正常，早一點讓社會恢復正常，這是很清楚的道理。」

陳維昭表示，對於台大校長案，教育部「搞這個本來就很奇怪的事情，你們想也奇怪嘛，」他並反問：「歷史上有沒有發生這種事情（校長選出後卻不能上任）？從來沒有嘛，」呼籲教育部盡早讓台大校長人事案落幕。

據了解，近日傳出教育部政務次長姚立德在私立大學校院協進會會議上透露，近期都在解決解決台大校長人事案，力拚明年1月讓正式校長上任，姚立德21日受訪時並未否認此事，強調只要台大遴選委員會配合要求開會，以及補正程序，僵局便有解。

(旺報 )