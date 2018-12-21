誰是持家大王？全國198鄉鎮市歲計賸餘之冠就在彰化市

叫我第一名！彰化市公所2017年歲計賸餘為全國198鄉鎮市之冠，開心邀請市民們參加彰化縣今年唯一舉辦的跨年晚會。（吳敏菁攝）

友善列印
中時

誰是持家第一名?數字會說話，審計部編印2017年度鄉鎮轄市財政審核結果年報，彰化市名列全國198鄉鎮市之首，歲入歲出決算賸餘3億1572萬元，還遠遠超過第2名雲林鎮北港鎮歲計賸餘1萬8285萬6000元一大截。

彰化市結餘多，但福利也很好，春節還發放長者6000元紅包，讓老人們笑呵呵、非常滿意，市長邱建富指出，市公所以企業化經營，該有福利不能少外，力行節流，更積極開源開闢財源，除了率彰化縣之先，執行路邊停車收費；陸續完成公路外停車場設備全自動化，已達9座，每年也為彰化市帶來近3000萬元公共造產收入。

彰化市公所財政課長呂靜琴指出，歲計賸餘進帳最大宗在贈予歲採累計計算後，國稅局今年已經第49次轉帳公所，累計2億多元，其餘，第二納骨塔的場地費用，也增加6000多萬元，收入多；打造綠地公園，每年春節發放長者紅包也達1.2億多元，市民的福利也是全國名列前茅。

審計部也統計，全國198鄉鎮市，歲計賸餘達1億元以上者有11鄉鎮市，彰化市不僅是第1名，較第2名還拉出近倍的差距，市民說「這不簡單！」「持家有方，讚啦」。

不只2017年表現亮眼，彰化市公所財政課統計，公所截至2017年12月31日止，市庫累計賸餘達8億708萬7000元，到2018年12月19日止，已經9億550萬8000元，市庫財政，還在穩定的成長。

(中時 )

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