誰是陸駭客跳板？兩大全球名企業被點名了

2018年12月21日 14:46 中時電子報 馮英志

美國司法部20日起訴和通緝2名大陸支持的駭客，指控他們持續竊取華府及盟邦的商業與政府機密。據外媒報導，駭客以入侵惠普企業和IBM網絡為跳板，再藉機駭進他們客戶的電腦。

美國罕見大陣仗與盟國一同指控大陸支持駭客竊取政府與商業機密。

美國司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）和聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）及相關官員召開記者會，現場擺出2名大陸駭客─朱華、張士龍的照片，並且對兩人起訴與通緝。根據起訴書，朱華與張士龍是大陸駭客組織APT 10的重要成員，兩人與大陸國安部天津國安局合作，大規模竊取各類資料，包括數十萬筆的美國海軍人員資訊及機密，還竊取美國太空總署（NASA）的實驗室資訊。

羅森斯坦說，大陸政府資助的駭客已非首次攻擊美國。自2014年美國起訴具解放軍背景的5名駭客以來，由陸官方支持、針對美國企業與政府部門的犯罪活動一直沒停過，大陸「說一套、做一套」，違反自身承諾，不只美國，許多國家都深受其害，這是「不可接受的」。

據華盛頓郵報（The Washington post）21日報導，英國、澳洲、加拿大、日本和德國等五國也與美國一同發表聲明，譴責陸情報機構攻擊各國政府網路。報導指出，這次美組聯合陣線共同制裁大陸駭客，規模「前所未有」，可見國際社會對於大陸藐視國際公平競爭規則此現象，已有共識。

此外，根據起訴書內容，大陸駭客組織「雲端跳躍」（Cloud hopper）鎖定IT代管服務供應商（MSPs）駭進客戶網絡，以竊取全球企業商業機密。雖然檢方並未透露遭駭客鎖定的有哪些MSP，不過根據路透社（Reuters）21日報導，知情人士表示「雲端跳躍」以入侵惠普企業（HPE）和國際商業機器公司（IBM）網絡為跳板，再駭進他們客戶的電腦；IBM則對此表示沒有證據顯示公司有敏感資料被駭，惠普則對雲端跳躍行動不予置評。

不過根據華爾街日報（Wall Street Journal）20日報導，財政部擔心影響進行中的貿易談判，不願擴大制裁範圍，起訴內容未包括因駭客竊取機密而受惠的大陸機構，部分官員對此多所抱怨。

對於美方與其他國家的指控，大陸外交部表示，美方以「網路竊密」為由，在網路安全問題對陸無端指責；且對兩名大陸人員進行起訴，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害陸美合作，性質十分惡劣，「陸方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

(中時電子報)