百萬名車有瑕疵 車主要求賠償損失

馬自達柴油車爆瑕疵，陳姓車主（中）20日在北市議員鍾小平（左）陪同下出面抗議，向馬自達要求賠償損失、提供引擎終身保固。（張立勳攝）

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中時

售價逾百萬元的Mazada 6和CX-5柴油進口車爆出引擎瑕疵，車主20日在北市議員鍾小平陪同下，出面指出車輛行駛途中會無預警降速至30、40公里，猶如不定時炸彈，抗議業者要求賠償損失、提供終身保固。馬自達回應，已召回車輛改正，並提供引擎保固延長。

車主陳先生昨由鍾小平陪同指出，購買137萬元的 Mazada 6，2014年7月交車，隔年5月在路上行駛到一半突然降速，前後維修2次，更換3次引擎，總共花了37萬元，但同樣問題卻一再發生。

陳先生說，車子剛出現問題時，馬自達說是駕駛習慣造成，後來陸續有其他車主抱怨，馬自達才承認引擎有瑕疵，對車主非常不友善。

鍾小平表示，這2款車在台灣賣了1萬1472輛，金額達上百億，車子會突然引擎過熱、水箱噴水，導致車速減速，影響行車安全，車主要求馬自達賠償損失、終身保固有問題的引擎，但馬自達都沒有回應。

北市法務局簡任消保官楊麗萍說，市府收到220件申訴，邀車商與車主進行協調會，車商告知更新控制模組後就不會有問題，由於馬自達承認有安全性疑慮，市府研議針對爭取損害賠償與終身保固進行第二次大型協商。

對此，馬自達回應，已開始召回車輛改正，更新引擎控制程式，執行後就可解決問題，且為提升顧客滿意，對召回的車子提供引擎延長保固，自領牌日期算，延長到6年或18萬公里，假設車子過保，只要回廠改正，自完成改正日起，另有3年或9萬公里保固。

(中時 )

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