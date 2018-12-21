韓國瑜就職紀念郵票會「唱夜襲」 時間太趕只做11000套

2018年12月21日 14:53 中時電子報 邱珮畇 、中時 林宏聰 、中時

韓國瑜就職典禮噱頭十足，與高雄郵局合作發行限量版「韓國瑜個人化郵票套組」。（林宏聰攝）

韓國瑜就職紀念郵票發佈記者會！

韓國瑜就職典禮噱頭十足，與高雄郵局合作發行限量版「韓國瑜個人化郵票套組」，25日上午8點至12點在愛河畔的臨時郵局發售，每套350元；這套紀念郵票圖樣有高雄知名景點，封套是可愛版愛情摩天輪，甚至裝有特殊晶片，一打開封面就會飄出《夜襲》歌聲，完整紀錄韓國瑜這次選戰重點。

韓國瑜就職紀念郵票設計主軸以「人進的來，東西賣得出去、高雄發大財、愛情摩天輪、太平島探勘石油、造勢晚會香腸瀑布、韓冰、民主貪食蛇掃街等，以幽默插畫表現，連「問世堅情為何物」也被設計進去。

特別的是，高雄郵局精心取得國防部心戰心宣處與《夜襲》作詞人黃瑩授權，只要翻開紀念郵票封套，輕壓左側的黃點，就會飄出雄壯威武的《夜襲》歌聲。

高雄郵局局長邱鴻恩說，過去每次高雄市市長交接典禮，高雄郵局都會發行個人化郵票，韓國瑜並非首例，而且之前市長就職郵票均發行2萬套以上，這次因韓國瑜團隊相當忙，時間不夠，只能發行1萬多套。

他表示，今年內容用中華郵政官方版「旅行台灣郵票」，並以韓國瑜競選期間政見口號，作為個人化郵票設計主軸，限量1萬1000組，交接典禮後若有剩貨，可在高雄各地郵局洽購，每套上面都有編號，賣完不會再增加。

準高市新聞局長王淺秋表示，為幫助弱勢，高雄郵局將把10％收入捐贈給「財團法人中華基督教衛理公會」，用來協助偏鄉學童與弱勢家庭學費、營養午餐，讓就職紀念郵票更具意義。

(中時電子報)