台南第二監獄「六甲荷麵」 好麵供不應求

2018年12月21日 15:47 中時 劉秀芬

台南第二監獄「六甲荷麵」從製麵、曬麵至包裝需3天的時間，經常供不應求。（劉秀芬攝）

台南第二監獄從製麵技能訓練班挑選出優秀學員，成立製麵自營工場，並定期請衛生局來為環境衛生把關。（劉秀芬攝）

說到監獄商品，屏東監獄的醬油、台中女子監獄的巧克力都是明星商品，其實台南第二監獄今年10月才推出「六甲荷麵」，強調手工日曬，烹調不易軟爛，大受消費者好評，推出至今經常供不應求。

台南第二監獄為培養收容人一技之長，106年開始籌辦製麵班，107年3月起陸續開辦2期製麵技能訓練班，聘請長安製麵廠負責人陳興隆來指導收容人製麵技術，從認識麵粉、麵體製作、曬麵技巧各方面悉心教導，10月起監方挑選出優秀學員，成立製麵自營工場開始量產。

為建立品牌，典獄長邱泰民邀請監內同仁集思廣益，舉辦麵條命名票選活動，經票選「六甲荷麵」獲得最高票。不過，消費者可別誤會，「荷麵」裡面並沒有荷花，也沒有蓮子等成分，而是道地由水、麵粉、鹽製成的關廟麵。

當初發想商品名稱時，典獄長邱泰民希望第二監獄的自營商品能夠與機關所在地六甲區特色結合，並強調麵條高品質，因此以閩南語「六甲好麵」諧音相同的「六甲荷麵」命名。

為行銷「六甲荷麵」，台南第二監獄今年10月於法務部監獄商品聯合展售會時舉辦試吃，民眾對麵條Q彈口感讚譽有加，現場備貨迅速完售。因為「六甲荷麵」以古法日曬，品質衛生有保障，1包1000克只賣70元，同仁及收容人都很捧場，鄰近的六甲區公所、農會也紛紛大批訂購。

此外，台南第二監獄烘焙班的麵包、吐司、蛋糕等產品也是獄方熱賣商品，同樣經常供不應求，獄方近來已籌畫增購製麵、烘焙設備，擴大空間及規模，一方面讓更多收容人於自營工場磨練製麵、烘焙技能，同時也增加產量及收容人勞作金收入。

(中時 )