前女主播自曝「鬆了」原因曝光

2018年12月21日 15:15 中時 洪秀瑛

林柏妤今天主持活動。（民視提供）

林柏妤到韓國旅遊。（民視提供）

林柏妤日前去韓國釜山旅行，除了搭上紅眼班機以外，還遇上少見的寒流低溫，同學笑她一整年三天的寒流就被她遇到兩天，真的太幸運了，其實她超怕冷，所以大學留學才會選擇溫暖的南加州唸書。主播出身的她已轉換跑道，拍戲之餘也主持大小活動，今天（21日）受邀主持科技部舉辦「重點產業高階人才培訓與就業計畫」的結訓典禮，看到台下357位博士，讓她忍不住投以崇拜的眼神。

她自嘲自己不愛唸書，喜歡在職場上、生活上探索，所以看到學術界的菁英們，讓她忍不住讚嘆，也讚許博士不只在學術研究，還投身業界做結合，達成學以致用。林柏妤被問到追求者有沒有科技人才，她大方表示以前有在科技業工作的追求者，但對方都太害羞，戀情都不了了之，讓她忍不住喊話說「其實我是很好聊的，請勇敢一點」。

愛運動的林柏妤，以往都保持三天一定要運動一次，後來拍了民視《實習醫師鬥格》，她把時間都奉獻拍戲，運動量減少，笑說沒運動真的比較「鬆」，看起來肌肉沒有很緊實。現在戲劇殺青後，兩天就跑一趟健身房，讓她現在體態更完美。

林柏妤也說減重不二法門，除了維持運動就是吃的東西要慎選，以往是澱粉控，每一次工作結束都覺得要好好吃澱粉，慰勞自己辛苦的工作，現在只吃蛋白質還有蔬果，如果工作量有消耗大量熱量，也會適量攝取澱粉，如此一來反而氣色跟體態更好，她說也準備好投入新工作。

林柏妤日前趁戲劇殺青後，月初跟大學同學到韓國釜山旅行，她笑說去釜山剛好遇到寒流，所以拍照景點都沒有人，林柏妤笑說本來想帶著新買的相機，好好的拍照，沒想到當地負6度的低溫，讓她冷到手離不開手套，放棄攝影計畫。

林柏妤說，這一趟旅行其實很像換地方睡覺，因為前一天通告delay，讓她下通告就直奔機場，整夜沒闔眼，一到釜山就瘋狂打盹，從公車到地鐵後來到咖啡廳 、餐廳，讓她笑說簡直是「睡遍整個釜山」，搭地鐵還睡過站，引起不少笑話。最讓林柏妤扼腕的是從落地到回台都沒碰過韓國歐巴搭訕，甚至走在路上也沒被正眼瞧過，自嘲可能不適合去韓國旅行。

(中時 )