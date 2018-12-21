新北坪林區獲選2018全球百大綠色旅遊地

2018年12月21日 15:51 中時 譚宇哲

坪林區因地處翡翠水庫上游的水源保護區，長年未受山林開發破壞，青山綠水的環境成為孕育優質茶葉的搖籃。（譚宇哲翻攝）

台灣茶鄉國際發光！「2018全球百大綠色旅遊目的地」（The 2018 TOP 100 Green Destination）選拔，新北市坪林區今年首度參賽即獲選，預計2019年3月6日於德國柏林舉辦的國際旅遊展（ITB）受獎。

全球百大綠色旅遊目的地選拔由總部設在荷蘭的綠色旅遊目的地基金會主辦，是國際最具聲譽的旅遊目的地認證系統，今年為第4年舉辦，新北市坪林區首度參賽便雀屏中選。

新北市觀光旅遊局指出，坪林區以茶鄉聞名，因地處翡翠水庫上游的水源保護區，長年未受山林開發破壞，青山綠水的環境不僅成為孕育優質茶葉的搖籃，也堪稱大台北地區的後花園。

此外，坪林區公所多年投入低碳旅遊行列，減碳護魚有成，讓遊客可在全國最長的觀魚步道呼吸新鮮空氣，或是在自行車道欣賞沿途的秀麗風景。

而坪林老茶師製茶功夫更是聞名全國，在全國條型製茶技術競賽中新北8連霸，其中6年為坪林茶師榮獲，且透過各家第三、四代傳人推廣，讓大家熟知坪林茶青，成為坪林區的無形文化遺產。

觀光局強調，永續旅遊的推展不單是國際趨勢，新北市府各局處也一起總動員，將持續推動各區永續旅遊發展，成為國際旅客首選綠色旅遊目的地。

(中時 )