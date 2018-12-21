日本稱我漁民「入侵」釣魚台 民間團體籲政府保障漁權

2018年12月21日 15:49 旺報 簡立欣

據日本讀賣新聞報導，日本外務省片面宣稱台灣漁民「入侵」釣魚台12海浬爭議海域，今年次數較往年多達3倍之多，已透過外交管道向台灣政府提出抗議。對此釣魚台教育協會認為釣魚台本就是我國領土，釣魚台海域更是蘇澳漁民的傳統漁場，根本不存在所謂的「入侵」問題；日方罔顧歷史事實與國際法自1970年代強占釣魚台，侵犯我主權，竊據我國土，呼籲政府積極表態，捍衛釣魚台主權，保障漁民漁權。

釣魚台教育協會表示，早在《台海使槎錄》、《重纂福建通志》等地方志中，就顯示釣魚台於清代時被納入海防巡邏點，屬於噶瑪蘭廳（今宜蘭縣）。日據時期，台灣總督府也將釣魚台漁場劃歸台北州。二次世界大戰後，從開羅宣言到波茲坦宣言，也都明確指出「日本之主權必將限於九州、本州、四國、北海道及吾人所決定之其他小島之內」。

協會說，釣魚台從來不屬於日本，唯美國在冷戰時期為在亞洲築起反共第一島鏈，於1971年6月17日與日本私相授受，將釣魚台的「行政權」連同琉球一起「歸還」給日本。日方至此侵占釣魚台、片面宣稱擁有主權。

協會表示，釣魚台海域因有黑潮流過，形成豐饒漁場，早期台灣漁民順著潮流可輕易到達，久為南方澳漁民的傳統漁場。反觀琉球漁民因處逆向潮流，早期根本不曾去釣魚台海域作業。台灣漁民因此稱釣魚台為「無人島」，不僅將釣魚台視為海上指標，更登上釣魚台躲避颱風，甚至撿海鳥蛋、採海芙蓉貼補家用，「釣魚台是南方澳老漁民共同享有的回憶。」

自美國與日本私相授受後，我國漁民從此再也無法登島；當經濟海域問題爆發時，日方更欺負我國漁民，嚴禁漁民赴釣魚台海域捕魚，斷絕漁民生路。直到2013年台日漁業談判順利談成，漁民方能回到釣魚台海域作業。

協會指出，此次日本片面宣稱我國漁民跨越釣魚台海域12海浬，今年多達310艘漁船。但實際上臨近釣魚台20海浬海域作業的我國漁船不到20艘，且漁民大多遵守台日漁業談判協定，不輕易跨越爭議海域。唯赴釣魚台海域作業漁船多為延繩釣，漁具常因黑潮海流漂往釣魚台，被潮水推進12海浬，日方卻將漁具跨越12海浬稱為台灣漁船「入侵」。協會質疑日方如何統計出這310艘漁船？又是怎樣的「入侵」？如此實在欺人太甚。

協會呼籲政府應積極表態，捍衛中華民國擁有釣魚台主權，以及漁民漁權，否則所謂台日友好，根本是說一套做一套。

(旺報 )