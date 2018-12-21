和吳釗燮聯手換掉蘇啟誠？ 傳張淑玲將升駐橫檳代表處長

2018年12月21日 15:27 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

駐橫檳代表處處長陳桎宏出席川崎國際交流祭。（圖片取自台灣日本交流協會網站）

今年9月4日燕子颱風襲日，大阪辦事處處長蘇啓誠疑似因為壓力輕生事件，蘇啟誠遺孀昨（20）日出面接受媒體獨家專訪指出，蘇的遺書只有家屬看過，其中並未提到假新聞造成之壓力，而是不堪受辱，以死明志。有媒體傳出外交部當時的確考慮將蘇調職，而那時台日關係協會秘書長張淑玲也不斷在爭取駐日，外交部長吳釗燮對日本政經局勢不熟，也很仰賴張，因此爆發關西事件後，吳張兩人見機不可失，欲對蘇下重手。

駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，消息傳出是因為台灣日本關係協會秘書長張淑玲一通20分鐘的究責電話釀成悲劇。外交部發聲明指出，吳釗燮部長從未授權台日協秘書長、或任何其他同仁致電蘇處長，所謂的授權通話20分鐘情節，絕非實情。

而外交部和駐日代表謝長廷對關西機場事件檢討至今，始終認為，是假新聞造成蘇啟誠自殺。不過，蘇啟誠遺孀昨出面駁斥部分政治人物恣意誤導，模糊事實真相，蘇並未在遺書中表示假新聞造成其壓力，而是上級要求寫檢討報告後，「不想受到羞辱」，以死明志。蘇妻希望「他們以後對職業外交官有一定的尊重」。

據《ETtoday新聞雲》報導，關西事件後，外交部當時確實考慮將蘇調職、扣考績處份，或將改由張淑玲接任。而據外交人士爆料，張淑玲為了「兒子教育」的問題，早就積極爭取駐日機會，因此，當燕子風災襲日時，輿論砲轟大阪辦事處的救災效率時，外交部長吳釗燮和張淑玲見機不失，欲下重手，沒想到卻刺激蘇啟誠走上絕路。

而為什麼吳釗燮會這麼倚重張淑玲，外交人士透露這是因為吳釗燮對日本政局不理解，因而相當倚重張淑玲，當然張淑玲能力也不錯，但吳釗燮已為張淑玲創下許多先例，更讓張淑玲升遷機會「三級跳」，令駐日系統敢怒不敢言。現更有傳聞，外交部正在進行張淑玲調至「駐橫檳代表處處長」的人事作業，而目前任職「駐橫檳代表處處長」為陳桎宏處長。

而記者詢問外交部關於張淑玲是否將任「駐橫檳代表處處長」以及是否和吳釗燮聯手換掉蘇啟誠，外交部表示會回覆，但截至下午四點卻沒有回應。

(中時電子報)