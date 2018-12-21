富邦U18》地主內戰爭冠軍門票 新北藍投打發威勝出

2018年12月21日 15:23 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

富邦國際城市U18棒球邀請賽今天（21日）進行四強賽，由新北藍與新北白展開地主內戰，最終由新北藍以7比3獲勝，闖進冠軍戰。

1局上新北藍就獲得4次四壞保送及1次觸身保送，僅有林吳晉瑋擊出1支帶3分打點的三壘安打，新北藍以3比0領先。新北白直到5局上才靠著連續3支安打攻下第1分，可惜受制於新北藍投手群的壓制，終場仍以3比7不敵，由新北藍闖進冠軍戰。

新北藍此役先發投手林子崴主投5局只被擊出4支安打失1分，第6局李慶隆在無人出局得點圈有人時中繼登板，雖一度被攻佔三壘，但他頂住壓力化解失分危機，4局投球挨3支安打掉2分。

新北藍總教練周宗志談及這場比賽的投手調度時解釋，原就設定投手投球數大概80顆，今天林子崴投完第5局後，已經用了80幾顆，所以就直接換上中繼投手。

至於李慶隆中繼登板的決定，周宗志表示：「李慶隆先發常有首局不穩的情況，和教練團還有選手討論過後，他也願意嘗試中繼，李慶隆國中就是主力投手，今天表現算正常，唯一的問題就是今天變化球的好球率比較低。」

除了投手展現壓制力，新北藍打線此役也擊出8支安打、攻下7分，周宗志認為打擊火力發揮不錯，談及首局擊出帶3分打點長打的林吳晉瑋，他笑著打趣道：「他今天就打那一支，哪有好啊！」但隨後仍以讚賞的語氣道：「他最近狀況維持不錯，希望可以繼續下去。」

(中時電子報)