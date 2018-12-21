房思瑜峇里島行 性感比基尼大解放

房思瑜露性感身材。（TVBS提供）

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房思瑜（左）與Dora。（TVBS提供）
房思瑜與Dora。（TVBS提供）
房思瑜和媽媽。（TVBS提供）
房思瑜剛度假回台。（TVBS提供）

房思瑜和同門小師姊Dora謝雨芝在戲劇及主持上各有表現，兩人經常運動健身，成為形影不離好姊妹。房思瑜日前帶媽媽到峇里島的度假村CLUB MED進行孝親之旅，也邀了Dora同行。房思瑜的男友A先生是印尼人，這次因為出差沒有出現，仍訂了當地知名的豬肉飯外送到飯店，供房思瑜和媽媽一飽口福，果然成功擄獲房媽媽讚賞。

房思瑜和Dora是健身狂，到了度假村也不放過自己，清晨就開始馬不停蹄地「操練」，Dora說：「我們從早上7點就到海邊做瑜珈，再接著重量訓練，到中午吃飯前還體驗了水上有氧，她(房思瑜)是個完全不肯放過自己的女人。」房思瑜說：「我特別喜歡印尼的食物，為了一天可以吃六餐，當然不能浪費運動的機會。」

一行人到了知名的渡假勝地，免不了小酌幾杯，房思瑜特別挑選比較安靜的座位，希望媽媽不被打擾，舒舒服服地享受假期，沒想到媽媽超獨立，自己跑到舞池與其他遊客一同熱舞，「她整趟行程玩得比我還瘋」。

正想放鬆好好小酌的房思瑜，轉頭竟看到Dora正被一位法國醉漢單膝下跪求婚，Dora驚慌地手足無措，房思瑜立刻放棄眼前美酒，趕去救援小師姊，把她帶到海邊看星星，雖然發生小插曲，但這趟旅程也讓兩人多了「笑到流淚」的回憶。事後，房思瑜還問Dora怎麼不想嫁到法國當人妻？Dora連忙解釋：「他求婚方式太油條，這種男生不OK啦！」

房思瑜日前推出的書籍《房式深蹲》熱賣破萬本，這次得空帶媽媽及好姊妹一同出國，「這趟旅程下來，我才了解到我獨立的個性，應該是遺傳自媽媽。跟Dora也是第一次一起出國，她是很好的旅伴，也是很好的攝影師，幫我拍了很多美照，朋友看了都說可以直接登上時尚雜誌了。」

(中時 )

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