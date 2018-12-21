蘇啟誠案應列轉型正義首案

友善列印
中時

民進黨最愛轉型正義，最愛打假新聞，並藉由外交官蘇啟誠之死，強化修法打假新聞的正當性。好了，現在水落石出，蘇啟誠以死明志，不是因為假新聞而死，而是不甘「在最後蒙受他人強加之汙點」以死明志，最會轉型正義的民進黨要不要調查一下，究竟加害者是誰。

政治人物害死外交官，還把責任推給「假新聞」，甚至以此要修法箝制媒體的言論自由，民進黨好意思談轉型正義，最大的正義魔人不就是民進黨執政的蔡政府嗎？

平心而論2018如果有政治迫害，蘇啟誠之死就是典型案例，加強他人難以承受的冤屈，導致一名外交官輕生，要不要還原真相，蘇啟誠之妻說「當時好像是有訊息要把他調回來，那他是覺得說，這個對一個職業外交官的生涯規劃來講，是一個他沒有辦法承擔之重」。換句話說，要不要全面調查外交部、駐日館處的通聯及訊息，以及當時的建議懲處案，找出真正對蘇啟誠施壓的關鍵！更進一步對外公布事實及所有卷證，讓事實真相大白，並依「促轉會模式」，蘇啟誠案也應公布「加害者名單」以昭公信。

現在不是，政府部門只有尊重家屬、遺憾等語，完全沒有一絲想要還原事實的念頭或想法，甚或想要大事化小、掩飾實情。若以蔡政府目前同樣的標準，還有臉談鄭南榕之死的追究，甚或其他威權時期審判者、掌權者的加害責任，犯在自己手上的案子，蔡政府要不要先辦？

(中時 )

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