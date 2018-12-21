感念23年前相助 她供應3000碗擔仔麵賀張麗善就職

2018年12月21日 15:40 中時 周麗蘭

黃密家(右二)11月間在四湖國中校慶到校煮擔仔麵，承諾張麗善當選她就到縣府煮三天擔仔麵。（周麗蘭翻攝）

20多年前因受過張麗善協助之恩，退休國小午餐祕書黃密家將於張麗善25日縣長就職日一連3天，在縣府大門口煮擔仔麵，每天供應1000碗，總共3000碗。

黃密家23年前義務擔任雲林縣聲暉協進會總幹事時，社團經營很困難，當時擔任雲林縣脊髓損傷協會執行長的張麗善向社會募款，平均分給縣內的愛心社團，聲暉協進會獲得45萬元挹注，得以支撐下來。

黃密家從午餐祕書退休後到明道大學就讀餐飲系、餐飲研究所七年，期間常有國小學校邀她到校指導學生下廚，她不願意收鐘點費，但校方堅持要給，她想出一個法子把鐘點費再回饋給社會：在校慶贊助擔仔麵；迄今巡迴10多所，每一所約300碗。

她表示，擔仔麵設備是20多年前為了幫聲暉協進會募款自掏腰包購置在校慶煮麵，沒想到這幾年又派上用場。

黃密家的擔仔麵相當出名，有人以為她開店營業，11月間她在四湖國中校慶免費供應擔仔麵時，又有人要求她要開店 ，她誇海口說張麗善若當選縣長，就到縣府煮3天擔仔麵給大家吃！

為了履行煮三天擔仔麵的諾言，黃密家25日將把擔仔麵攤運到縣府，張麗善宣示就職完後就開煮，一連3天，每天早上10點開始供應，預計1000碗只需幾小時就會供應完畢，費用全部她出，救國團的夥伴們幫忙煮、服務。

她說，傳統的擔仔麵只要快速「扯」一下，配上特製湯頭就很好吃，所有配料她都自己煮。

黃密家說，張麗善在還不是政治人物時就熱心公益，那是她的個人特質，凡事願意付出、分享，她也以同樣的精神回報她。

(中時 )