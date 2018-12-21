新光三越迎新年 獨家首推讀曆書店桌曆

新光三越限定版－《讀曆書店》迷你文創桌曆（限量），由知名作家蔣勳當年度選書人，選書與引言，讓2019年可從閱讀一位台灣作家、一本書或一個動人句子迎接每一天。（新光三越提供）

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新光三越M.A.C 超持妝六色遮瑕盤／性感嘟脣膏（首賣限量）。（新光三越提供）
新光三越JO MALONE LONDON 醇粹古龍水系列（首賣限量）。（新光三越提供）
新光三越超市驚喜福袋（獨家限量），有丸米料亭之味元氣味增湯12食、日清菜籽油900ml、永井味付海苔片等。（新光三越提供）
新光三越超市格力高人氣福袋（限量），有3盒入巧克力棒、雙層黑巧克力覆盆子、水果優格夾心餅乾等。（新光三越提供）

新光三越為犒賞200萬貴賓卡卡友，今（21日）起至明年1月6日推出「跨年慶」，台北南西店、台北信義新天地、台南中山店、高雄三多店在跨年慶指定期間持貴賓卡過卡消費加碼全館滿3000元送200元電子購物金，搭配秋冬流行服飾全面5折起，趁耶誕節和跨年添購新裝、各類用品好優惠。

迎接新的一年，每天閱讀一位台灣作家、一本書或一個動人句子，新光三越與「生鮮時書」合作全台限量的「新光三越限定版－《讀曆書店》」迷你文創桌曆，邀請知名作家蔣勳擔任年度選書人選書與引言，今上午10時起下載新光三越APP，並進入skm select專區，31日前可透過skm pay扣會員點數20點再加價590元搶購。

跨年歡慶聚餐，除有｢美食訂候位服務」一指滑手機即時預訂餐廳、快速查詢排隊狀況、預訂美食外帶，今年新光三越還號召20家餐廳提供會員專屬禮遇，凡扣點數100點可搶先預訂2人桌、扣200點可預訂4人桌，享受專屬訂位優惠。

另，為迎接2019年到來，有兩大美妝品牌新品全台首賣，包括M.A.C超持妝六色遮瑕盤/性感嘟脣膏和JO MALONE LONDON 醇粹古龍水系列；推出3大美妝品牌新品，像是CLARINS 蘋果光天生美肌粉底液、Dior 迪奧癮誘粉漾潤脣膏/迪奧豐漾俏脣蜜、shu uemura 極境保溼卸脣露。

此外，全台分店即日起也引進不少新品牌，如：台北南西店三館睽違10年以｢潮x夯｣為主題，進行4個樓層改裝，有現為K-pop明星及韓國潮人指定御用品牌MLB Korea、英國東倫敦的時尚品牌‎ALLSAINTS、英國的國際巨星話題私服品牌Boy London、堅持挑選台灣在地好茶—永心鳳茶等進駐；從日本大阪心齋橋發跡的半熟起司塔PABLO再次回歸台灣市場，今於台北信義新天地A8 2F空橋登場。

(中時 )

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