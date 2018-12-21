不漲承諾到期 台水明年初將提報水價調漲方案

2018年12月21日 15:55 中時 王玉樹

台水不漲水價到年底截止。台水董事長郭俊銘今天表示，明年營運不樂觀，希望能夠爭取讓水價合理化。目前公司「水價調整方案」已規劃完成，預計明年1月向董事會提報，預計明年農曆年後送至經濟部審議。不過因為內閣面臨總辭改組，他也含蓄說屆時還要看新院長態度。

郭俊銘之前曾承諾到2018年年底前都不漲水價，如今已經要到期。他今天與媒體年終餐敘時表示，水價調整方案已經完成，方向會拉大水價級距，讓用水大戶多負擔一些。至於民生用水，會設定一個「基本水價」不予調漲，至於基本度數是多少度？他說還沒敲定好，整體希望台水水價與北市相近。

根據過去台水水價調整規劃，現行最高50度的四段水價收費表，擬往上再增設兩段，費率大幅調高，讓工商業或高用水戶多付水費。50度以下則設定為「基本水價」，基於照顧民生不予調整。

台水預估今年稅前盈餘會落在2億元左右，是連三年有賺錢，但明年卻可能轉盈為虧。郭俊銘說，公司的主要利潤來自工業用水售水，但工業用水跟景氣息息相關，通常股票如果跌1、2個月，就會看到工業用水使用量下降。目前內部最新資料，11月工業用水銷售已經下跌超過8%，而如果跌10%台水就不會賺錢，因此從景氣看，明年營運不樂觀。

對於水價多次想調漲都遇阻力，郭俊銘也含蓄說，明年比較敏感(指後年初要總統大選)，因此明年1月董事會通過後，會找經濟部長溝通，如果屆時行政院長換人，也還得看新院長態度。

(中時 )