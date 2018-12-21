羅騰園面臨解散 蔣月惠：堅持做自己覺得對的事

雖面臨羅騰園被解散，但蔣月惠仍信守承諾，捐出選舉補助款。（林和生攝）

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因聲援公勇路抵觸戶、咬傷女警一夕爆紅的屏東縣議員蔣月惠，此次爭取連任獲得選區第一高票，她選前曾說將捐出每票30元選舉補助款及保證金，21日她拿出3張支票兌現承諾，包含12月薪水共50萬4180元，全數捐給羅騰園用來幫助弱勢。

此次捐出的金額包括選舉補助款32萬4180元、保證金12萬元，加上蔣擔任議員的月薪6萬元，除此之外，她也把平時善心民眾捐獻的米、沙拉油、衛生紙等生活物資彙整，平均發送給100位弱勢家庭及邊緣戶。

蔣月惠指出，成名後雖短時間獲得千萬善款挹注，但也有不少人質疑，羅騰園是她自己創辦的協會，不僅沒有立案、也是自己的地方，彷彿左手捐右手，根本不算做愛心。

日前也接獲屏東縣政府行政處分公文，指稱羅騰園未依人民團體法重新清查會籍、召開理監事會議，且要求限期改善未如期完成，必須1個月內清算財產並繳交人民團體解散報告表，若不服處分，可繕具訴願書向內政部提起訴願，等於被強制解散。

但蔣月惠不甘心的說，多數社福團體經合法立案，是在照顧體制內的弱勢民眾，但不少人不具社福身分，卻遭逢人生巨變且求助無門，她就是要幫助這些體制外的邊緣戶，雖然有很多人質疑，但她其實沒太多時間解釋，就是作自己認為對的事，其他就順其自然。

(中時 )

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