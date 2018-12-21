亞培疑似再出包！亞培安素出現豆花狀沈澱物

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中時
林周義

亞培疑似再度出包！繼9月初亞培旗下6款罐裝產品結塊下架後，今（21日）又被踢爆「亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力（香草口味）」出現像豆花般的沉澱物。亞培公司對此回應，該產品為塑膠瓶裝，與先前下架的罐裝產品無關聯，目前正在進行詳細調查。

亞培旗下6款罐裝產品「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力HN」，9月初因疑似變質，遭食藥署預防性下架。後經調查發現，因冷卻水滲入，才導致結塊問題。亞培提出改善計畫後，於10月23日宣佈新製程的產品重新上架。

針對此次消費者反應，亞培聲明稿內文如下：

本公司感謝每一個來自消費者的意見，也持續致力提供高品質的營養產品。針對此一消費者客訴，我們昨天接到消費者電話並於昨晚回電，今日也積極與這位消費者持續聯繫，並盼能取得該產品細節，以進行詳盡調查。本公司秉持提供最高品質與安全標準的產品。每一批產品製造出廠前，皆須通過全面性、大規模之最嚴格標準的驗收檢查，唯有符合亞培最高標準品質的產品才得以出廠。該產品使用說明提醒，在有效期限前使用，需先充分搖勻；且該產品為塑膠瓶裝液態產品，與先前六項237毫升鐵罐罐裝營養產品之事件並無關聯。

(中時 )

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