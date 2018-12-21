法拉利挨撞名醫彭玉文 病患揭他私下真面目

20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。（葉書宏翻攝）

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中時電子報
被撞最慘白法拉利車主 整型醫彭文玉：差兩公尺 就是4條人命

20歲林姓男子為幫母送貨，疲勞駕駛撞上4台超跑，面臨天價維修費，外界普遍同情孝子，並引發仇富討論。受害車主之一、整型名醫彭玉文表示，整起事件重點在「疲勞危險駕駛」，卻也成為箭靶，遭到批評。不過有患者透露彭玉文私下的「真面目」，其實是體貼、有禮而且不唯利是圖。

單親的林男，16日因趕著幫媽媽送貨，駕駛廂型車行經新北市石碇區雙溪口淡蘭吊橋路段，疑因精神不濟打瞌睡，導致車輛偏離車道，連續衝撞停靠在停車場外路邊的4輛法拉利跑車，維修費粗估上千萬。

消息曝光後，外界同情孝子聲浪不斷，甚至有人倡議應設立賠償上限的「超跑條款」，還說有錢人開超跑滿街跑，死老百姓最好靠邊閃，不然一輩子都賠不完。

不過受創最嚴重的白色法拉利F12車主、整型名醫彭玉文在臉書發文表示，這件事很簡單，林男開車睡著了危險駕駛撞過來，差兩公尺，危險駕駛者撞的就不是四輛車，而是四條人命。

彭玉文更說自己沒有苛責也沒有談錢，多年來他一直資助貧困家庭，朋友有難也盡力協助，林男如果有困難也樂意協助。更表示自己不是富二代，人生靠努力一點一滴奮鬥而來。

而彭醫生過去病患也揭露他私下行醫為人，據三立新聞報導，患者說彭醫生每次都很有禮貌，不會瘋狂推銷買療程，反而會針對病患需要的去調整，讓病患沒有感覺到醫生唯利是圖非常在意錢，反而問診仔細行醫貼心也讓他擁有大批客源，生意不錯。

(中時電子報)

彭玉文駕超跑。（照片來源：彭玉文臉書）

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