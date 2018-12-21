點燈之愛攝影比賽 提升特教生學習領域與美感經驗

台中市政府教育局21日舉行攝影比賽頒獎暨成果發表會，由教育局長彭富源（右三）出席頒獎，場面溫馨。（陳世宗攝）

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「給認真的人掌聲、就是為社會點燈！」台中市政府教育局在花博園區舉行「點燈之愛-親師生教育戶外活動」，由特教班學生拍攝活動情形，於21日辦理攝影比賽頒獎暨成果發表會。教育局長彭富源說，藉由教育活動及攝影比賽，讓學生充分感受學習多樣豐富性，進一步提升美感經驗。

教育局21日在陽明市政大樓，舉辦107年特教點燈之愛的延伸活動─攝影比賽頒獎暨成果發表會；教育局長彭富源出席頒獎，家長、教師及特教學生也都與作品開心合影，場面溫馨。

彭富源說，攝影比賽接續日前於花博后里馬場園區辦理的點燈之愛活動，讓參與集中式特教班學生利用相機或手機紀錄活動內容，以攝影作為親師生溝通媒介，徵集當時的互動影像進行攝影比賽，讓點燈之愛更富教育意義；攝影比賽共徵得123件作品，分為國中組及國小組。

國中組第一名為后綜國中學生張偉宏作品《阿凡達下的同學》，呈現全班同學置身層層疊疊的白色蘭花中，彷彿置身阿凡達世界；國小組第一名豐原國小楊豫臻同學的作品《花現美麗》，呈現花博花舞館「蘭花知識雲」絕美光環，繞出堅強的親師生金三角，表現花博之美與感性溫情的一面。

彭富源指出，特教生有身心活動及學習內容特殊限制，特教老師每學期會安排戶外教學參訪，但僅侷限在社區附近，這次透過點燈之愛活動擴大學生的學習空間，增進親師生的交流機會；攝影比賽鼓勵特教學生從不同角度欣賞周遭人事物，可發掘對攝影有興趣的學生，並提升特教學生美感經驗。

(中時 )

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