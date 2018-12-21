深耕22年 怡仁醫院榮獲創新智慧卓越獎

2018年12月21日 16:02 中時 呂筱蟬

桃園市第12屆「績優企業卓越獎」頒獎典禮21日在桃園晶悅酒店富貴廳舉行，怡仁綜合醫院在地深耕22年，服務超過500萬人次，是第一家連續兩年獲得桃園市績優企業卓越獎的醫療機構，同時也是首家獲頒「創新智慧卓越獎」的醫療機構。

績優企業卓越獎評選由初審委員歷時近5個月的書面審查與實地訪視後決定入圍名單，再由決審委員評選出24家獲獎企業(共五個獎項)。怡仁醫院積極投入醫療資訊應用與創新，因此得以於眾多企業中脫穎而出，獲得績優企業卓越獎中的創新智慧卓越獎。

「創新的智慧型醫院」為怡仁醫院永續發展的三大主軸之一，院方積極投入醫療資訊的應用與創新，如怡仁綜合醫院App、智慧化護理資訊系統、智慧手術室影音系統等，同時結合各特色專科之資訊應用，如今年八月與仁寶電腦共同推廣照護慢性病人的愛糖寶App，愛糖寶App可與醫院醫療資訊系統（HIS）介接，病友更可透過線上專業諮詢，獲得即時的專業照護。此外，怡仁醫院也自行開發照護癌友的VIP App，病友或家屬透過VIP App可看到詳細的治療計劃與治療記錄，增加就診的便利性。

怡仁醫院長李典穎表示，目前醫院在各專科照護結合智慧應用，更在遠距醫療、醫院管理系統、外科手術室等，也都有各式智慧醫療應用開發，如與研華合作的醫院管理系統-戰情看板，能準確且即時整合多項醫療數據系統分析，以此提升醫院管理與決策效率。「創新的智慧型醫院」是怡仁發展的主軸之一，這些科技的應用可以提供病人更精準及客製化的醫療服務，也能夠提升內部管理進而舒緩醫護照護壓力。未來本院將持續追求醫療與服務品質提升，致力成為南桃園地區鄉親的健康守護者。

(中時 )