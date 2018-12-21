軍法官單獨攀登波津加山 疑失足墜谷失聯

2018年12月21日 16:37 中時 王文吉

搜救小組沿波津加山步道沿路搜索，在1處邊坡發現明顯滑落的跡象，懷疑陳姓軍法官失足滑落山谷。（王文吉翻攝）

空拍小組出動空拍機，在「谷關七雄」波津加山山域盤旋勘查。（王文吉翻攝）

隸屬陸軍航特部歸仁營區的陳姓上校軍法官，20日獨自攀登「谷關七雄」波津加山，疑失足跌落山谷失聯，陳妻直至深夜連絡不上丈夫，趕緊打110報案。台中市消防局出動大批人力搜救，並申請空勤直升機支援空中搜尋，目前發現1處邊坡有明顯滑落的跡象，懷疑陳男失足墜谷，搜救小組正準備下切搜索。

據了解，46歲的陳姓上校軍法官在陸軍航特部歸仁營區服務，昨日到台中市和平區麗陽營區授課，下午2點課程結束後，他獨自一人前往攀登「谷關七雄」波津加山。

陳男原定20日結束兩天授課任務，陳妻直到深夜，仍等不到丈夫返家，撥打電話也聯繫不上，趕緊報警處理。台中市消防局獲報，出動第二大隊部、谷關、和平分隊出動救災車5輛、空拍機計3部，消防人員15人，空拍小組2人，麗陽營區7人，由第二大隊大隊長余易祐帶隊前往搜救。

台中市消防局同步申請空勤總隊支援，出動編號NA-110直升機前往目標區空勘。第二大隊大隊長余易佑表示，搜救人員根據陳妻提供的資訊，撥打陳男2支手機均有打通，但始終無人接聽，根據GPS定位，在波津加山3K處擴大搜索。

搜救人員下午3時許回報，在1處邊坡發現明顯滑落的跡象，目前搜救小組正準備下切搜索。

(中時 )