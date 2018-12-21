軍法官單獨攀登波津加山 疑失足墜谷失聯

陸軍中校軍法官登山失聯，台中市消防局發動陸空搜救，並出動開拍小組，配合地面地毯式搜索。（王文吉翻攝）

友善列印
中時
搜救小組沿波津加山步道沿路搜索，在1處邊坡發現明顯滑落的跡象，懷疑陳姓軍法官失足滑落山谷。（王文吉翻攝）
空拍小組出動空拍機，在「谷關七雄」波津加山山域盤旋勘查。（王文吉翻攝）

隸屬陸軍航特部歸仁營區的陳姓上校軍法官，20日獨自攀登「谷關七雄」波津加山，疑失足跌落山谷失聯，陳妻直至深夜連絡不上丈夫，趕緊打110報案。台中市消防局出動大批人力搜救，並申請空勤直升機支援空中搜尋，目前發現1處邊坡有明顯滑落的跡象，懷疑陳男失足墜谷，搜救小組正準備下切搜索。

據了解，46歲的陳姓上校軍法官在陸軍航特部歸仁營區服務，昨日到台中市和平區麗陽營區授課，下午2點課程結束後，他獨自一人前往攀登「谷關七雄」波津加山。

陳男原定20日結束兩天授課任務，陳妻直到深夜，仍等不到丈夫返家，撥打電話也聯繫不上，趕緊報警處理。台中市消防局獲報，出動第二大隊部、谷關、和平分隊出動救災車5輛、空拍機計3部，消防人員15人，空拍小組2人，麗陽營區7人，由第二大隊大隊長余易祐帶隊前往搜救。

台中市消防局同步申請空勤總隊支援，出動編號NA-110直升機前往目標區空勘。第二大隊大隊長余易佑表示，搜救人員根據陳妻提供的資訊，撥打陳男2支手機均有打通，但始終無人接聽，根據GPS定位，在波津加山3K處擴大搜索。

搜救人員下午3時許回報，在1處邊坡發現明顯滑落的跡象，目前搜救小組正準備下切搜索。

(中時 )

嬤帶2孫偷菜被逮　警斥「最壞身… 詐騙女藝人父 陳國帥遭起訴查扣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。