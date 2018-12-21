詐騙女藝人父 陳國帥遭起訴查扣36間房產

中華地政士事務所負責人陳國帥詐騙屋主購屋支付2成訂金後，人頭消失不見，士林地檢署依加重詐欺罪、組織犯罪提起公訴。（報系資料照）

友善列印
中時

前黑澀會美眉薔薔的父親林茂樹指控中華地政士事務所負責人陳國帥「假購屋真套利」，士林地檢署偵結，依照加重詐欺罪、組織犯罪提起公訴，並查扣陳以人頭購屋向金主貸款的房產，以及陳自己的豪宅，總價超過2億4000萬等36間房產，未來待訴訟結束後，才會發還給被害人。

50歲的陳國帥因涉超額貸款詐騙銀行上億元，目前還在法院審理。檢方調查，陳自去前8月開始，以中華地政士事務所名義，招攬業務員，並架設網站「525免頭款配屋網」，吸引賣方刊登訊息，在聘僱員工假裝是買方，上門看屋。

陳等人告訴屋主，要先過戶才能向銀行貸款，若不同意拿出房屋所有權狀、印鑑，陳國帥等人則放棄購物。

假買家先支付屋主賣價的2成當作訂金，並簽訂契約以正當事由延遲支付尾款3個月，並以本票當作抵押，屆時屋主才赫然發現，買方消失不見本票也無法兌現，沈姓地政士也是陳找來的共犯，陳等人總共騙得20間房屋，總價2億4917萬6000元。

陳將騙得房屋向金主借貸，手上的現金又拿出支付下一名被害人頭款，剩下的用於公司營運、業務員抽成等，檢察官查扣陳國帥32個銀行帳戶，現金只有近70萬，未來被害人想要求償，陳名下也沒有資產，檢方進一步查扣陳國帥名下的位在天母東路、中山北路、臨江街等處19間豪宅。

檢方表示，陳擅長利用口才，過去曾詐騙銀行，遭發現列為黑名單後，說服金主欠他錢，並找來人頭購屋，最後將豪宅過戶到自己名下，等於用別人的錢賺得自己的房產。涉犯加重詐欺等罪，因而起訴陳、陳的女友、沈姓地政士、業務員、人頭戶總共16人，另外，拿錢出來金主則以沒有犯意聯絡予以不起訴。

(中時 )

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