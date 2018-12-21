金鐘女星被「舔腳 」 壓力大到淚崩

吳珝陽（左）與賴曉誼拍吻戲。（緯來提供）

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兩人拍感情戲。（緯來提供）
吳珝陽、賴曉誼拍舔腳戲。（緯來提供）
吳珝陽。（緯來提供）

伊林藝人吳珝陽，自曝學生時期在校被霸凌，導致性格壓抑，甚至被笑是「娘娘腔」，靠著當演員慢慢釋放自己！他在緯來自製電影《萬德浮史貝斯》戴眼鏡口吃結巴裝傻愣，演出讓導演讚賞加分，為了這角色，除了要隱藏帥氣，還得拋開偶包胸罩套頭，跟賴曉誼還有段吃腳的床戲，顛覆螢幕形象。

吳珝陽曾在BL劇演男男戀，在《萬德浮史貝斯》則與賴曉誼配對當情侶，演出一個木訥不擅言詞的角色，吳珝陽說：「一拿到本，我就從記憶庫裡去找到學生時代會有一兩個這樣的同學，於是排戲時我就把口吃說話結巴加進去，導演也覺得很加分，認為個性跟角色有跳出來」。

至於兩人吻戲，吳珝陽被賴曉誼狠狠的大啾，他說：「我是被動的，完全由賴曉誼主動大力的親，而且她親的一次比一次大力！」不過對於兩人的親密戲，吳珝陽很貼心的說：「我不覺得委屈，兩個性格反差很大的角色，比演同志的親密難度更高，曉誼才是真委屈，她沒談過戀愛，又強勢主動的對一個男生做出親密的行為，當下我感受到她真的很緊張，嘗試在她強勢的表現中安撫著她的心情，我還不能透漏我的不安與緊張，只要現場一退縮那感覺就不對了」。

賴曉誼飾演八婆個性的角色，不僅要主動追求異性，甚至還要獻身被「舔腳」。為了這場戲，賴曉誼開拍前半個月就開始保養雙腿，她難為情的說：「我擔心吳珝陽吃虧，每天都勤保養我的腳，乳液、護膚品、去角質，加起來十幾種，就怕對不起我的『男朋友』」。

從沒談過戀愛的賴曉誼獻出螢幕初吻，與吳珝陽的吻戲吻了八、九次，一次比一次用力，她害羞說：「導演要我餓虎撲羊，感覺就是肉跟肉碰在一起，我腦筋一片空白，只想趕快完成這場戲，親完也不敢看吳珝陽，心情好複雜，現在回想還是會臉紅。」

15歲拿到金鐘女配角獎的賴曉誼，這次拍攝《萬德浮史貝斯》進入角色太深，一度無法抽離而崩潰大哭，她說：「我陷入『美青』太深， hold不住就會大哭，那天我就坐在泳池旁邊哭好久，自閉的請大家不要理我，覺得自己給『美青』太多能量有點收不回，下戲也不懂得把角色抽離，這個角色的很多第一次就是我的第一次，是很真實感受」。

(中時 )

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