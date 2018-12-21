金門檢方持續偵辦賄選 2人遭提當選無效之訴

金門地檢署今（21）日向金門地方法院對金城鎮代當選人張含麗、金寧鄉代當選人莊振源提起當選無效之訴。（李金生攝）

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金門地檢署主任檢察官吳錦龍指出，選後仍有落選人和民眾提供賄選情資，目前陸續過濾調查中。（李金生攝）

金門金城鎮代當選人張含麗、金寧鄉代當選人莊振源2人，涉嫌透過樁腳以每票3000元買票，金門地檢署今（21）日向金門地方法院對他們提起當選無效之訴。

檢方以張含麗涉嫌透過樁腳以每票3000元向6名選民行賄，莊振源也透過樁腳以每票3000元向10名選民行賄，涉有選罷法第99條第1項的投票行賄罪嫌，而本於公益代表人之身分擔任原告，向法院對2人一併提起當選無效之訴。

縣選委會已在11月30日公布當選人名單，而依據選罷法的規定，若當選人有涉賄情事者，選委會、檢察官或同一選舉區的候選人得以當選人為被告，自公告當選之日起30日內，向法院提起當選無效之訴。

檢方趕在法定期限內，先行對他們提起民事當選無效之訴，並就刑事部分牽涉對象可能更廣，證據講求更加明確的行賄罪嫌，繼續深入偵辦。

檢方表示，選前檢警調已掌握和偵辦多起賄選案件，選後陸續又有落選人和一般民眾提供賄選情資，目前仍在過濾調查中。至於遭檢舉者的參選層級，因涉偵察不公開原則，目前不便對外透露。

依現行訴訟規定，張、莊2人若經判決有罪，2審定讞即不得再審，以1、2審各需半年期程計算，最快1年內喪失代表資格；後續遞補者的得票數，依法需達「吊車尾」當選者最後1人的1/2。

金門地檢署檢察長毛有增表示，選舉雖然已經結束，但相關選舉不法案件並不因此而終結，選舉不法及虛設戶籍妨害投票案件仍由檢察官持續偵辦中，司法單位一定會堅守工作崗位，持續捍衛選舉之純正性與公平性。

(中時 )

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