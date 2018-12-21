「年輕版」妙麗！琪蘭席普卡成好萊塢超夯IT GIRL

2018年12月21日 16:33 中時 潘鈺楨

琪蘭席普卡（左）穿著Elie Saab的黑色小洋裝。（Netflix提供）

琪蘭席普卡穿Rosie Assoulin的銀色荷葉邊兩截式裙裝，相當俏皮。（翻攝自網路）

琪蘭席普卡穿穿著Beyond Yoga的花褲在街頭喝咖啡。（翻攝自網路）

琪蘭席普卡以西裝外套搭配百褶裙，展現年輕活力。（翻攝自網路）

琪蘭席普卡也愛中性打扮，寶藍色棒球外套相當亮眼。（翻攝自網路）

Netflix影集《莎賓娜的顫慄冒險》，由19歲女星琪蘭席普卡（Kiernan Shipka）主演。琪蘭被譽為「年輕版」的艾瑪華森（Emma Watson），兩人不僅一前一後飾演《哈利波特》妙麗、莎賓娜等魔法操控角色，就連長相也有幾分神似！

6歲就出道的琪蘭憑影集《廣告狂人》中以Sally一角打開知名度，堪稱好萊塢當紅新星，年輕又充滿活力的形象，讓她已是新一代的IT GIRL，穿著打扮成為女孩爭相模仿範本。

率性的她日前直接穿著Beyond Yoga的花褲，頂著大素顏、拿著咖啡在洛杉磯街頭閒晃。當然也不是次次都如此隨性，在洛杉磯首映上，她就穿了Elie Saab的黑色小洋裝與Malone Souliers高跟鞋，展現小小女人味。在西班牙的發表會上則穿了Rosie Assoulin的銀色荷葉邊兩截式裙裝。

身為IT GIRL的她受訪時談到年輕人黏著度相當高的社群媒體，她說：「擁有手機和社交媒體的好處是，對世界上所有不公正和正在發生的事情有了更多的認識，並擁有一種以前根本不存在的聲音和平台。這對我來說真的很不可思議，我覺得我每天都可以不斷學習新事物。」

《莎賓娜的顫慄冒險》改編自暢銷漫畫「Sabrina the Teenage Witch」，敘述主角莎賓娜擁有半人半女巫的奇特血統，在驚悚元素和暗黑魔法伴隨的成長經歷中，莎賓娜走進恐怖、邪惡又神秘的超自然世界。為了要保護自身與她家族親人以及凡人世界，她必須以一己之力與可怕的邪惡勢力抗衡。影集已於Netflix平台上架。

愛女生與《莎賓娜的顫慄冒險》獨家合作，將贈送周邊商品包括一件外套、兩個電腦包、和十個貓咪別針，活動詳情公告於https://igirl.turnnewsapp.com/events/294738。

(中時 )