查里長賄選 桃園復興幽靈人口1戶塞13人

2018年12月21日 16:46 中時 蔡依珍

桃檢調偵辦幽靈人口案，驚見復興區和中壢區都有選民遷入候選人親友、甚至候選人本人的戶籍內，尤其復興區最為嚴重，1戶多達13人，查里長還意外逮到區民代表涉案，桃檢一連傳喚89人，共查獲4名復興區民代表和3名里長，除依妨害投票罪嫌偵辦，也將向法院提起當選無效之訴。

另甫當選連任的50歲桃園市大園區沙崙里長駱文章，涉嫌在11月中交付29萬元和135人的名單給友好的鍾姓鄰長，鍾女再依每戶家中票數、以1票2000元向里民買票，桃檢調接獲檢舉搜索，扣得預備行賄的17.2萬元，駱和鍾都坦承犯行，收賄的選民也都主動繳回不法所得，桃園地檢署依違反《選罷法》起訴駱男，並向桃園地院提起當選無效之訴。

桃檢主任檢察官康惠龍、趙燕利和檢察官何嘉仁、楊朝森、范玟茵、洪榮甫、呂象吾，接獲「幽靈人口」檢舉，6日起發動4波行動，傳喚復興區68人、中壢區21人偵辦，發現復興區民代表當選人簡明仁、楊春樹、楊夢萍與候選人哈用．偉浪，以及復興區奎輝里長當選人周榮文、候選人陳德孝、中壢區石頭里長當選人劉柏成，涉嫌把民眾的戶籍遷入到自己或親友的戶籍地，意圖影響選舉。

檢調調查發現，涉案的近百人多數完成投票，卻未實際居住在戶籍地，其中復興區最嚴重，檢調清查競爭激烈、最後票數僅差20票的奎輝里長，意外爆出區民代表涉案更深，甚至由候選人親自幫選民辦理戶籍登記，選民也都坦承為了支持特定候選人才假遷居，檢方複訊後將簡、楊、周和劉姓候選人5萬至10萬元交保，其餘請回。

(中時 )