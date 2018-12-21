70歲許奶奶照顧95歲夫 華山扶一把

華山基金會愛心天使站攜手北屯獅子會帶著爺爺媽媽們一起在冬至前夕包水餃吃湯圓。（馮惠宜攝）

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居住東區水利地矮房70歲許奶奶，與95歲爺爺相依為命，爺爺中風行動不便，年邁奶奶一手照顧格外辛苦。感受到老老照顧的辛苦，華山基金會攜手北屯獅子會在冬至前為兩老先過節，也希望拋磚引玉呼籲大家一起投入「因為有您-送愛到家」認助計畫，一同把服務與關懷送進老人家中。

華山基金會自2013年開始展開服務，常帶著奶奶跟爺爺參與活動，今年因爺爺中風，不能再出門，長期支持華山服務經費並參與義工的北屯獅子會獅兄獅嫂們，得知狀況，於21日冬至前夕，安排陪兩老作伙呷飯圍爐；而來自山東好客的許奶奶也分享好手藝，興奮地桿起麵團，拌起餡料與獅兄獅嫂一起「包元寶」，並邀請同是老老照顧的彭阿公及蘇阿嬤，一起話家常，聊聊彼此的甘苦談。

華山基金會台中市愛心天使網部A區市站長江月美說，高齡社會有「新三重苦」；一苦老老照顧；二苦，女性為主要照顧者無親人可以分擔照顧責任；三苦，無法工作24小時待命的照顧者。

北屯獅子會會長林建興表示：「高齡社會來臨，老老照顧也是未來要面對的社會問題，發起「一獅一心把愛送到老人家」，希望透過一己之力及拋磚引玉，讓社會大眾重視老人的議題，讓這些長者不是被社會遺忘一群」。同時北屯獅子會率先響應公益認助200份年菜，期盼各界一起共襄盛舉送愛到家。

華山基金會成立大台中區目前設有32個天使站，服務近2200位獨居長輩，年底發起每月1250元「因為有您-送愛到家」認助計畫，目標200位如今只募到70人，盼大家一起努力把服務與關懷送進老人家中。

(中時 )

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