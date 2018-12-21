70歲許奶奶照顧95歲夫 華山扶一把

2018年12月21日 17:05 中時 馮惠宜

居住東區水利地矮房70歲許奶奶，與95歲爺爺相依為命，爺爺中風行動不便，年邁奶奶一手照顧格外辛苦。感受到老老照顧的辛苦，華山基金會攜手北屯獅子會在冬至前為兩老先過節，也希望拋磚引玉呼籲大家一起投入「因為有您-送愛到家」認助計畫，一同把服務與關懷送進老人家中。

華山基金會自2013年開始展開服務，常帶著奶奶跟爺爺參與活動，今年因爺爺中風，不能再出門，長期支持華山服務經費並參與義工的北屯獅子會獅兄獅嫂們，得知狀況，於21日冬至前夕，安排陪兩老作伙呷飯圍爐；而來自山東好客的許奶奶也分享好手藝，興奮地桿起麵團，拌起餡料與獅兄獅嫂一起「包元寶」，並邀請同是老老照顧的彭阿公及蘇阿嬤，一起話家常，聊聊彼此的甘苦談。

華山基金會台中市愛心天使網部A區市站長江月美說，高齡社會有「新三重苦」；一苦老老照顧；二苦，女性為主要照顧者無親人可以分擔照顧責任；三苦，無法工作24小時待命的照顧者。

北屯獅子會會長林建興表示：「高齡社會來臨，老老照顧也是未來要面對的社會問題，發起「一獅一心把愛送到老人家」，希望透過一己之力及拋磚引玉，讓社會大眾重視老人的議題，讓這些長者不是被社會遺忘一群」。同時北屯獅子會率先響應公益認助200份年菜，期盼各界一起共襄盛舉送愛到家。

華山基金會成立大台中區目前設有32個天使站，服務近2200位獨居長輩，年底發起每月1250元「因為有您-送愛到家」認助計畫，目標200位如今只募到70人，盼大家一起努力把服務與關懷送進老人家中。

(中時 )