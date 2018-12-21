小英2020連任吃定心丸？黃創夏爆柯文哲大弱點

2018年12月21日 16:29 中時電子報 邱珮畇

台北市長柯文哲是否挑戰2020選總統，被認為是小英是否連任關鍵。媒體人黃創夏在臉書評論《因為陳思宇，小英不再怕柯P！》，他認為柯文哲陸軍太弱，陳思宇還被封為是「柯家軍的吳音寧」，即使當下的民進黨檯面人物「個個都是孬」，柯文哲也未必能擊敗蔡英文。

台北市長柯文哲是否參選總統，被視為蔡英文能否連任的最大關鍵。但媒體人黃創夏在臉書評論柯文哲「空軍無敵陸軍差，淡水河外老弱殘。思宇成群靠上來，炫目彩虹難久長！」，更說「因為陳思宇，小英不再怕柯P！」

黃創夏說，當下的民進黨早就不是當年勇於挑戰權力，敢於揭竿而起的「台灣第一勇」，而是趨炎附勢的「台灣第一孬」，雖然鬼哭狼嚎幾句，終究不敢正面挑戰蔡英文，民進黨最後的2020總統參選人，最大的可能人選還是蔡英文。

至於民進黨內聲望最高的賴清德，黃創夏說，從1124那一夜欲走還留，留下來以後又不甘心再度預告要走，扭扭捏捏、拖拖拉拉，說明了賴清德也不是「搞革命」的資質，這種瞻前顧後，捨不得放手的性格，和2014年到2016年之時的朱立倫幾乎一模一樣，只想打安全牌而已。

他認為，賴清德已經被看破手腳，頂多只會「保持距離，以策安全」，和蔡英文切割卻不會攘臂而起，除非蔡英文自己宣布退選，否則賴清德並不敢揭竿而起，取而代之，壓根兒不是個打天下的好兒郎！

黃創夏分析，蔡英文還是最大機率將會代表民進黨參選2020，而她最大的對手仍而只有柯文哲，但從最近的情勢發展，柯文哲未必天下無敵！

一葉知秋，台北市立委補選卻出師不利，被封為是「柯家軍的吳音寧」陳思宇爭議一樁接著一樁，這些，不只是陳思宇在選戰尚未白熱化已經遍體鱗傷，「怎麼會用陳思宇打先鋒？」這個問號凸顯了柯文哲終究只是「孤家寡人」，「連廖化都沒有！」

黃創夏說，今年選舉，欠缺「陸軍」的柯文哲碰到「史上最弱的國民黨台北市長參選人」丁守中都已經如此吃力，僅小勝3000多票，而陳思宇竟可以當先鋒？柯文哲真的能踏出淡水河之外嗎？

若柯文哲的「陸軍」素質只有「陳思宇」程度的窘態，黃創夏認為，蔡英文可以吃定心丸了，她根本可以不必再害怕柯文哲的挑戰。柯文哲和蔡英文已經兵戎相見了，民進黨內檯面人物個個都是孬，將來在蔡英文淫威之下，敢造反改旗幟的恐怕不多，柯文哲若參選總統，首當其衝的難題就是：各地的「立委小雞」何在？

黃創夏最後說，民進黨政客多數不敢帶槍投靠，如果最後靠上來的都是「陳思宇」們？中間選票恐怕會缺乏投票動力，柯文哲未必真能擊敗蔡英文！

(中時電子報)