抓到了！非洲豬瘟病毒第7例驗出 搭船從台中港入境

2018年12月21日 16:51 中時 廖德修

農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）今（21）日驗出第7例非洲豬瘟病毒基因，是本月16日台灣旅客從大陸福建搭乘海峽號船班，入境台中港時遭查獲違規攜帶的燕皮，當時裁罰5萬元，而所沒入的燕皮已經銷毀。

農委會副主委黃金城表示，燕皮是用豬的瘦肉（生肉）絞碎後壓製而成的皮狀物，和肉腸等加工品不同，如果變成廚餘被豬吃掉，絕對會發病死亡，因此相當嚴重。樣本是在18日寄達畜衛所，經檢測再經定序確認，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，也顯示自大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

黃金城說，機場港口採樣檢測自8月27日開始實施，由於7件陽性案例中有4件是集中在12月被驗出，顯示大陸疫情仍然嚴峻，罹病豬隻沒有確實移動管制，肉品衛生屠宰前後恐怕也沒有落實，傳播疫病的風險相當高。

黃金城分析，這7個檢體分別來自瀋陽、哈爾濱、重慶、澳門、福建，分布的範圍相當廣，可見疫情已散布各地，罹病豬隻也很有可能被加工製成肉品。因此要呼籲國人，千萬不要從大陸攜帶肉品入台，除了會被重罰，食用罹病的豬肉或肉品相信對健康也不會太好。

至於旅客違規攜帶肉品入境的裁罰案件，自18日提高裁罰額度從20萬元起跳後，至20日止，統計全國各機場、港口（含小三通）共查獲21件、罰款145萬元，農委會請國人不要以身試法。

(中時 )