邊境攔檢非洲豬瘟第7例 農委會：台灣極危險

黃金城認為大陸的疫情根本失控。（圖／翻攝農委會臉書直播）

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中時電子報

大陸非洲豬瘟疫情漫延，已有23省淪陷，台灣邊境攔檢驗到病毒的時間，也急速縮短，截至目前為止，旅客違規攜帶豬肉產品已有7例驗出非洲病毒基因，農委會副主委黃金城說，邊境攔檢驗出非洲豬瘟病毒案例的間隔，已愈來愈短，出現頻率愈來愈高，顯示病毒污染程度日趨嚴重。

第7例非洲豬瘟陽性樣品是燕皮，國籍旅客12月16日從福建搭船帶入台中港，因被查獲違規攜帶肉品，裁罰5萬，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自中國大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

邊境攔查到的7例陽性案例時間序：10月31日、11月13日、11月30日各1例、12月12日2例及12月20日1例，黃金城認為是很大的警訊，無法得知何時會達到頻率高峰。

從地點來看，黃金城認為大陸的疫情根本失控，這些遭病毒污染肉品來自哈爾濱，瀋陽，重慶，福建，澳門，黃金城說，代表從這些地方生產的肉品已全面性被污染。

黃金城認為從邊境攔檢到的陽性案例可以推論：大陸生產的肉品，已普遍受非洲豬瘟病毒污染，情況相當嚴重，不僅畜主沒有主動通報，屠宰場的屠前屠後，都沒有獸醫師把關，政府防疫單位也沒在管，所以，所有的豬，不管是被感染死亡的，或是尚未死亡的，全部都被送到屠宰場屠宰，肉品也全部拿去加工。而且從目前檢驗到現在已有7個陽性案例來看，來源是散布的，對我們而言，這是很危險的訊號。

(中時電子報)

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