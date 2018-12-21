毒管法修正案通過 具食安風險物質納管

2018年12月21日 16:44 中時 鄭舲

立法院今三讀通過《毒性及關注化學物質管理法》（原《毒性化學物質管理法》）修正案，新增「關注化學物質」，例如具食安風險等物質，並增訂專章規範，擴大評估化學物質範圍及流向。新法也增列「事故預防及緊急應變」專章，加強廠商事故應變責任，要求廠商須提送危害預防及應變計畫送地方政府備查，並公布在網站供民眾查閱。

今年4月發生桃園敬鵬工廠大火，讓外界高度重視化學物質的災害預防及緊急應變。立法院今三讀修正通過《毒性及關注化學物質管理法》，參考聯合國國際化學品管理策略方針管理精神，協調各目的事業主管機關權責與法規，防止管理漏洞。

新法除維持現行第一類到第四類毒性化學物質管理外，新增「關注化學物質」，以利擴大列管化學物質並進行分級管理，掌握物質流向，同時強化主管機關查核權限。

為加強負責國家化學物質相關業務的決策及協調，並交由相關部會執行，三讀條文明定，行政院應設國家化學物質管理會報，由行政院長擔任召集人，跨部會協調化學物質風險評估及管理措施。

同時，為強化事故預防，修正條文明定，毒性化學物質及經中央主管機關指定公告具有危害性的關注化學物質，其相關運作人除應積極預防事故發生外，也需指派專業應變人員或委託經主管機關認證的專業應變機關，於事故發生時，採取必要處理措施。

另外，為進行化學物質風險管理，條文明定中央主管機關得成立基金，基金來源為化學物質運作費、基金孳息、環境保護相關基金的徵收分配及罰鍰、罰金等，用於化學物質管理、協調、諮詢、危害評估、預防、獎勵及補捐助等相關費用。

(中時 )