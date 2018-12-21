人質戰升級？加媒爆現有200人遭陸拘留

2018年12月21日 16:36 中時電子報 馮英志

加拿大1日逮捕華為財務長孟晚舟後，大陸疑似先後以逮捕3名加拿大人作為報復，兩國關係陷入緊繃。加拿大當地媒體更指出，目前約有200名加拿大人因為各種原因被拘留在大陸，夾在美陸之間的加國政府將如何處理，令人擔憂。

加國媒體指出現有約200名加拿大人因各種原因遭陸拘留，此一數據令加國政府面對北京時不得不小心謹慎。

根據加拿大當地媒體《多倫多星報》（Toronto Star）20日報導，一名加國政府消息人士向星報表示，目前約有200名加拿大人因各種原因遭陸拘留，這一驚人數據使加國政府面對北京強硬姿態時，不得不更加小心謹慎。加拿大全球事務部尚未證實此一數據。

消息人士還向星報表示，大陸官方一周內逮捕3次加國人其實並非罕見，如涉及雙重國籍的問題（大陸不承認雙重國籍），或是喝醉酒、吸毒與其他類型的犯罪，還有涉嫌違反簽證規定，都可能遭官方拘留，只有少數人是政治案件；即使如此，這數據令加國政府不得不警覺。

大陸華為財務長孟晚舟在加拿大被扣押後， 3名加拿大人先後在大陸遭拘留。其中兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）10日被大陸以「危害國家安全」為由逮捕，而第3位遭拘留的麥克弗（Sarah McIver）因非法工作，在遭公安機關行政處罰。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）每年有「數以萬計」的加拿大人前往大陸工作或旅遊，且加拿大外交部要監管發生在大陸的「數以百計」領事案件。他表示，將領事案件「政治化」或「擴大化」對確保加拿大人獲釋並安全回家沒有益處，實際上更可能阻礙這個目標。

(中時電子報)