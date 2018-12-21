巨人、超人、耶誕老人同歡　阿公、阿嬤扭腰擺臀樂開懷

魚池鄉農會「寒冬送暖慶團圓」關懷活動，鹿篙社區的太鼓表演，充滿活力受好評。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
王威文（台上右一）身高194，是全台個子最高的農會總幹事。巨人、超人、耶誕老人，帶動阿公、阿嬤扭腰擺臀，「寒冬送暖慶團圓」。（沈揮勝攝）
魚池鄉農會「寒冬送暖慶團圓」關懷活動，新科鄉長劉啟帆、施怡真夫婦，以及現任鄉長陳錦倫夫人王秋淑，分別穿著超人裝與耶誕老人裝到場分發小禮品與糖果。（沈揮勝攝）
國小學童陪伴社區銀髮長輩搓湯圓，感受天倫樂、節氣文化有傳承。（沈揮勝攝）
鹿篙社區太鼓表演。（沈揮勝攝）
前信義鄉農會理事長梁西海（左）也到場助陣，幫作粿、煮湯圓。（沈揮勝攝）
美食專家幫煮三色湯圓。（沈揮勝攝）
東光社區太鼓表演。（沈揮勝攝）
魚池國小學童表演肚皮舞。（沈揮勝攝）
魚池國小海草舞演出精彩。（沈揮勝攝）
銀髮長輩吃的溫馨且開懷。（沈揮勝攝）
魚池鄉農會「寒冬送暖慶團圓」關懷活動中，藝術家示範紙雕春聯創作，吸睛受好評。（沈揮勝攝）

南投魚池偏鄉，中生代與年輕人為了就業，大半外漂，上了年紀者常見孤單生活。魚池鄉農會在冬至前夕，舉辦「寒冬送暖慶團圓」關懷活動，邀請各聚落銀髮族與國小學童，一起在歲末感受溫馨，分享節氣、飲食等民俗文化與傳承。

魚池鄉農會理事長劉啟行、總幹事王威文表示，魚池山區就業機會不多，鄉親們不只北漂，還有更多年輕人東漂、西漂、南漂，或是往海拔較低都會區「下漂」。中年或年輕人在外，長輩孤孤伶伶沒人作伴。

鄉農會理監事、代表們認為，利用冬至搓湯圓這習俗，邀請銀髮長輩們，一起搓湯圓、團聚、關懷互動，帶給他們溫馨、讓他們開懷，是值得作、也是最有意義的事。於是日前透過農事小組發動邀請全鄉各聚落老人，在冬至前1天，一起吃湯圓同樂。

21日上午，魚池鄉農會新完工的「日月潭紅茶館」中庭，200多名銀髮族由數十名國小學童的陪伴，一起搓湯圓、作粿、看表演、聽音樂，享受「有孫陪伴」的慰藉；並在新城國小校長蔡鳳琴引領下，數百名阿公、阿嬤，一起扭腰擺臀動筋骨。

而來自鹿篙社區、東光社區的太鼓表演，以及魚池國小女童的肚皮舞、海草舞，無不讓銀髮族們綻出燦爛笑容；新科鄉長劉啟帆、施怡真夫婦，以及現任鄉長陳錦倫夫人王秋淑，分別穿著超人裝與耶誕老人裝到場分發小禮品與糖果，將現場氣氛帶到最高點！

(中時 )

邊境攔檢非洲豬瘟第7例 農委會：… 紫南宮招財錢母「豬來福」 2019…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。