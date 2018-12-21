巨人、超人、耶誕老人同歡　阿公、阿嬤扭腰擺臀樂開懷

2018年12月21日 16:40 中時 沈揮勝

王威文（台上右一）身高194，是全台個子最高的農會總幹事。巨人、超人、耶誕老人，帶動阿公、阿嬤扭腰擺臀，「寒冬送暖慶團圓」。（沈揮勝攝）

魚池鄉農會「寒冬送暖慶團圓」關懷活動，新科鄉長劉啟帆、施怡真夫婦，以及現任鄉長陳錦倫夫人王秋淑，分別穿著超人裝與耶誕老人裝到場分發小禮品與糖果。（沈揮勝攝）

國小學童陪伴社區銀髮長輩搓湯圓，感受天倫樂、節氣文化有傳承。（沈揮勝攝）

鹿篙社區太鼓表演。（沈揮勝攝）

前信義鄉農會理事長梁西海（左）也到場助陣，幫作粿、煮湯圓。（沈揮勝攝）

美食專家幫煮三色湯圓。（沈揮勝攝）

東光社區太鼓表演。（沈揮勝攝）

魚池國小學童表演肚皮舞。（沈揮勝攝）

魚池國小海草舞演出精彩。（沈揮勝攝）

銀髮長輩吃的溫馨且開懷。（沈揮勝攝）

魚池鄉農會「寒冬送暖慶團圓」關懷活動中，藝術家示範紙雕春聯創作，吸睛受好評。（沈揮勝攝）

南投魚池偏鄉，中生代與年輕人為了就業，大半外漂，上了年紀者常見孤單生活。魚池鄉農會在冬至前夕，舉辦「寒冬送暖慶團圓」關懷活動，邀請各聚落銀髮族與國小學童，一起在歲末感受溫馨，分享節氣、飲食等民俗文化與傳承。

魚池鄉農會理事長劉啟行、總幹事王威文表示，魚池山區就業機會不多，鄉親們不只北漂，還有更多年輕人東漂、西漂、南漂，或是往海拔較低都會區「下漂」。中年或年輕人在外，長輩孤孤伶伶沒人作伴。

鄉農會理監事、代表們認為，利用冬至搓湯圓這習俗，邀請銀髮長輩們，一起搓湯圓、團聚、關懷互動，帶給他們溫馨、讓他們開懷，是值得作、也是最有意義的事。於是日前透過農事小組發動邀請全鄉各聚落老人，在冬至前1天，一起吃湯圓同樂。

21日上午，魚池鄉農會新完工的「日月潭紅茶館」中庭，200多名銀髮族由數十名國小學童的陪伴，一起搓湯圓、作粿、看表演、聽音樂，享受「有孫陪伴」的慰藉；並在新城國小校長蔡鳳琴引領下，數百名阿公、阿嬤，一起扭腰擺臀動筋骨。

而來自鹿篙社區、東光社區的太鼓表演，以及魚池國小女童的肚皮舞、海草舞，無不讓銀髮族們綻出燦爛笑容；新科鄉長劉啟帆、施怡真夫婦，以及現任鄉長陳錦倫夫人王秋淑，分別穿著超人裝與耶誕老人裝到場分發小禮品與糖果，將現場氣氛帶到最高點！

(中時 )