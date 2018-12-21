歐漢聲出道以來最大挑戰 《瘋狂電視台瘋電影》首度挑大樑

2018年12月21日 16:46 時報周刊 張毓琪

【瘋狂電視台瘋電影】官方正式預告，2月1日(週五)吉時開播

金獎監製葉如芬、王偉忠聯手打造2019新春賀歲首選《瘋狂電視台瘋電影》，由劇場知名編導謝念祖執導，找來歐漢聲、林明禎、劉冠廷、彭華幹、鄧安寧、朱德剛等人同框飆戲，電影定檔於明年春節2月1日全台上片。

改編自高人氣同名舞台劇的《瘋狂電視台瘋電影》，為歐漢聲出道22年來首度挑大樑演出電影男主角，與林明禎、卓文萱有曖昧浪漫的感情對手戲。歐漢聲飾演瘋狂電視台的節目總監，為了滿足納豆飾演的電視台老闆所提出的無理要求：「24小時都要新節目！」與少根筋卻擅長表演的劉冠廷，聯手祭出各式創意與搞笑的節目。導演謝念祖表示:「舞台劇《瘋狂電視台》巡迴場次將達150場，每次看觀眾離場時滿意笑容，我感到很幸福，今年春節我們將這個瘋狂創意的故事帶進了電影院，期待帶來更多歡笑與迴響。」

《瘋狂電視台瘋電影》以喜劇呈現電視節目興衰史，歐漢聲在接到劇本時非常喜歡，只是沒想到電影中最多掙扎與痛心的角色，導演竟然會選擇讓他來演，歐漢聲表示：「我本來就是個綜藝主持人，一開始覺得自己最適合演冠廷的角色，對於樂天搞笑的戲，我相信自己演來一定得心應手；相反的，如果讓冠廷演我的角色，感情戲的部分他一定也會比我更能掌握，但我們都是喜歡挑戰的人，決定接受導演的安排。」

同樣是首次擔綱台灣電影女主角的林明禎，雖然在開拍前已做足角色功課卻還是難免緊張，為此導演謝念祖特別將角色設定改為自馬來西亞來台圓夢的少女，林明禎回應：「導演真的很貼心，將Diva這個角色調整為更貼近我的生命背景，因為這個角色個性很鮮明，又是賀歲片，對我來說真的非常大的挑戰。」

今年以《花甲男孩轉大人》拿下金鐘男配角的劉冠廷，在參與拍攝期間，一定都是提早到場，劉冠廷笑著說：「拍攝現場常常有很多重量級的前輩在，我很喜歡坐在他們旁邊看他們聊天，那種感覺和看電視節目一樣，有時候看歐弟哥、納豆哥在閒聊，雖然只是聊天，但他們的反應真的太快了，看他們唇槍舌戰你來我往，真得很精彩。」

而好久不見的卓文萱，《瘋狂電視台瘋電影》中與歐漢聲、林明禎有著微妙的三角關係，對於能參與電影版的演出，卓文萱表示這個角色有些年齡轉換的挑戰，不過很開心能和歐漢聲合作，原來二人是從小就認識，卓文萱說：「我國中參加歌唱比賽的時候，他是台下的評審，這是很奇妙的緣份，所以一直到現在我們兩個都有聊不完的話題。」

《瘋狂電視台瘋電影》劇中描述向來以利為出發的「瘋狂電視台」總經理羅總(納豆飾)，與流氓土豪David哥(顏正國飾)暗中勾結，無所不用其極地搞垮電視台收視率後，再以賤價將電視台的經營權賣給David哥獲利。電視節目做一檔、倒一檔的製作人小葉(歐漢聲飾)在不知情的狀況下被羅總升任「瘋狂電視台」節目總監。對於做節目有無限熱情的小葉，和熱愛表演的好搭檔阿比(劉冠廷飾)、以及來自馬來西亞有追星夢的少女Diva (林明禎飾)，三人在完全沒有資金、沒有人力的情況下卻製作出各種瘋狂的節目，意外引起了收視熱潮與討論，眼看計劃即將失敗的羅總，這時竟下令將三人裁員，失去人生舞台的三人，此時看到瘋狂電視台正在徵選「超級製作人」，以為有了再度重返電視台的機會，沒想到卻將面臨一場出乎意外的危機風暴。

(時報周刊)