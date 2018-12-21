馮紹峰追趙麗穎 戲裡愛到戲外

2018年12月21日 16:53 中時 洪秀瑛

趙麗穎與馮紹峰。（LINE TV提供）

馮紹峰。（LINE TV提供）

知否知否應是綠肥紅瘦】預告：名門大叔開撩純情小蘿莉！趙麗穎X馮紹峰浪漫定情作 | LINE TV 精彩隨看

趙麗穎、馮紹峰今年10月宣布領證結婚，他們一起演出的新戲《知否知否應是綠肥紅瘦》也將於12月25日起在LINE TV首播，這是他們婚後播出首部合作的作品，期待度加倍。

趙麗穎在演藝圈有「拚命三娘」之稱，近期連續拍完《你和我的傾城時光》與《知否知否應是綠肥紅瘦》之後便表示要讓自己休個長假，休假期間還是對於演戲念念不忘，她曾受訪表示：「我還是希望自己可以進步，不希望哭只有一種方式，笑只有一種方式，想追求很多種細膩的方式！希望時間能讓我去思考，去把一些以前逃避的問題，以前沒有正式的問題，以前沒有發現的問題，都能思考一下。」

趙麗穎在《知否知否應是綠肥紅瘦》飾演盛明蘭，在家中最不受寵，為了生活，她隱藏自己的光芒，遇到了顧廷燁（馮紹峰 飾演），原本是冤家，但後來卻被對方吸引，相愛結婚，可以說先在劇中過足了夫妻生活。最新預告片露出，馮紹峰一句「我對你是志在必得」想用智謀要娶趙麗穎，她氣回：「你敢，信不信我跟你拼了，我這輩子做比丘尼、道姑，我放牛耕田也不會嫁給你。」但馮紹峰還是用真心打動對方，看得出來兩人從冤家變成親家，夫妻倆最後一起協助明君鞏固政權。

(中時 )